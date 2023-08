Mödling: Sieben Punkte für die Stadt der Zukunft

„Baukultur“ ist ein allumfassender Begriff - gemeint damit ist nicht nur Architektur, sondern auch der öffentliche Raum, Brücken, Unterführungen oder Gewerbeparks, der Umgang mit historischem Erbe, der Erhalt eines lebendigen Stadtzentrums oder das Flächensparen. Wird Baukultur entsprechende Priorität eingeräumt, steigert sie die Lebensqualität, trägt zum Klimaschutz bei und wertet Mödling auf.

Die Stadtgemeinde Mödling setzt diesbezüglich bereits viele Maßnahmen um, was 2021 mit der Verleihung des Baukultur-Gemeindepreises bestätigt wurde. Jetzt gehen die Gemeindeverantwortlichen den nächsten Schritt. Mit dem Beschluss entsprechender Leitlinien werde Mödling „weiterhin unserer Vorreiter-Rolle in Sachen Baukultur auf Gemeindeebene gerecht“, freuten sich Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, und Bau-Stadträtin Teresa Voboril, Grüne. In den Entwicklungsprozess waren interne und externe Fachleute sowie Mödlingerinnen und Mödlinger eingebunden.

Vor allem klimarelevante Herausforderungen meistern

Die Leitlinien umfassen sieben Schwerpunkte, allen voran den Klimaschutz als eine der größten umweltpolitischen Herausforderungen: Das Pflanzen von 1.000 Bäumen, PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden und Energiegemeinschaften, entsprechende Förderungen, versickerungsfähige Stellplätze oder das Erstellen eines Fachkonzepts „Grün- und Freiräume“ sind nur einige der Maßnahmen.

Auch „Bodensparen“ ist angesagt: Unter anderem durch das Mobilisieren von Leerständen durch Zwischennutzungen in Erdgeschoßen in der Innenstadt, das Umwandeln von nicht benutzten oder versiegelten Flächen in Grünräume sowie das Pflanzen von Bäumen oder anderer Grünelemente auf Parkplatzflächen.

Die Aufwertung öffentlicher Räume und umweltfreundliche Mobilität ist in den Leitlinien ebenso festgeschrieben. Straßen, Plätze und Grünräume in nicht zentralen Bereichen sollen vermehrt klimafit, barrierefrei und offen für Kunst, Kultur und Bewegung organisiert und gestaltet werden - das Prinzip der „Stadt der kurzen Wege“ ist dabei eine wichtige Grundlage. Nicht zuletzt soll das soziale Miteinander in allen Stadtteilen gestärkt werden; etwa durch Treffpunkte in Form von öffentlich zugänglichen Flächen, Plätzen mit temporären Märkten, Veranstaltungen.

Mödlingerinnen und Mödlinger werden weiterhin in Fragen der Baukultur und Stadtentwicklung systematisch eingebunden, machen Hintner & Co deutlich. Von 9. bis 22. November finden in Mödling Schwerpunkttage mit der Wanderausstellung zum Baukultur-Gemeindepreis im Raiffeisenforum statt. Weitere Aktionen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet sind aktuell in Planung.

Die sieben Leitlinien für die weitere Entwicklung

1. Mödling leistet durch gute Baukultur einen Beitrag zum Klimaschutz und trägt zum lokalen Umgang mit der Klimaveränderung bei.

2. Mödling schont Ressourcen, verringert die Inanspruchnahme von Flächen (Boden sparen).

3. Mödling wertet die öffentlichen Räume auf und setzt auf umweltfreundliche Mobilität.

4. Mödling stärkt seine Stadtteile.

5. Mödling schützt sein bauliches Erbe und entwickelt es weiter.

6. Mödlingerinnen und Mödlinger werden zu Baukultur und Stadtentwicklung informiert und systematisch eingebunden.

7. Alle Entscheidungsebenen in der Stadt bekennen sich zu Baukultur.