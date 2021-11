Jeder Baum zählt: Mödlinger Aktivisten fordern Baumschutzverordnung

Die ehemalige Grünen-Gemeinderätin Susanne Bauer-Rupprecht weiß, was sie will: Sie möchte eine Baumschutzverordnung nach Wiener Vorbild erwirken, um den Gartenstadtcharakter von Mödling weiter zu erhalten.

Sie betont: „Es muss etwas getan werden. Der Charakter der Gartenstadt schwindet. Die in der letzten Legislaturperiode erreichte Bausperre wird durch die aktuelle Stadtregierung in Tranchen aufgehoben – ohne entsprechende Regelungen zu treffen, die Bäume und Grünflächen schützen – sogar im Stadtzentrum.“

1.350 Unterschriften für Initiative

Als Negativbeispiel wird das Bauprojekt in der Babenbergerstraße 3 genannt. Auch hier fürchtet Bauer-Rupprecht, „dass ein Investor und ein Bauträger die geltenden Baubestimmungen auf kreative Art und Weise bis zum Anschlag ausnutzen und den Altbaumbestand auf diesem Grundstück einfach umholzen.“ 1.350 Unterschriften hat die Baumschutzinitiative an Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, übergeben. Bauer-Rupprecht zeigt sich erfreut, „dass Menschen über alle Fraktionen hinweg unterschrieben haben“

Die Baumschutzverordnung soll es möglich machen, damit Bäume auf öffentlichen und privaten Flächen geschützt, sprich nicht umgeschnitten werden dürfen.Eine Kommission ähnlich wie in Wien soll die Situation im Zweifelsfall begutachten und prüfen. Auch soll so der Versiegelung von Flächen entgegengewirkt werden. So sollte der hintere Bauwich von Bebauung freigehalten, unbebaute Flächen sollen nicht versiegelt oder durch Tiefgaragen unterminiert werden.

Auch die Einrichtung von Baustellen, wo plötzlich Bäume, die zuvor jahrelang am Grundstücksrand gewachsen waren, radikal entfernt werden, sei ein Vorgang, „der mich empört und nicht einfach hingenommen werden kann“.

„Ein sorgsamer Umgang mit dem Baumbestand ist uns sehr wichtig, nur bei der Einrichtung von Baustellen, da kann man durchaus nachschärfen, was den Baumschutz betrifft.“ Bürgermeister Hans Peter Hintner

Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, sagt zu den Forderungen: „Die Unterschriften werden natürlich geprüft, ich gehe davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat. Ich bin aber nach wie vor dagegen, Bürger auf ihrem Grund und Boden zu enteignen. Jeder weiß, dass wir in Mödling den Baumschutz sehr hochhalten. Ein sorgsamer Umgang mit dem Baumbestand ist uns sehr wichtig, nur bei der Einrichtung von Baustellen, da kann man durchaus nachschärfen, was den Baumschutz betrifft.“

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, hat das Ressort Stadtentwicklung, Raumplanung und Bürgerbeteiligung von den Grünen nach den Gemeinderatswahlen 2020 übernommen.

Schutzzonen werden jetzt überarbeitet

Sie merkt an: „Wir arbeiten daran, die Baudichte wieder einzuführen, die man aus bestimmten Gründen aufgehoben hat. Das Grundstück in der Babenbergergasse befand sich in Privatbesitz, bevor es verkauft wurde. Wir bearbeiten gerade die innerstädtische Schutzzone, in der es liegt. Hier wurde vor vielen Jahren die Baudichte aufgehoben, um den Hausbesitzern die Möglichkeit zu geben, ihr Häuser zu renovieren und zu erhalten. Dass viele Häuser privat an Bauträger verkauft wurden, konterkariert natürlich die guten Absichten“, sagt Drechsler.

Ziel sei, dass auch hier wieder maximal 25 Prozent des Grundstückes verbaut werden dürfen.