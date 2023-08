Ausfahrtsverkehr soll doch über B11 fließen

Es ist wohl ein Wohnbauprojekt, das zumindest keinen Anrainer auf der Hauptstraße, der B11 kalt lässt: Das geplante Wohnbauvorhaben der Haring Group, das sich von der B11 auf der Vorderseite bis zur Hintausstraße auf einem privatem Grundstück erstrecken wird. Bei einer Bürgerversammlung im Februar wurden die Pläne erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Bedenken wurden von den damals Anwesenden vor allem dahingehend geäußert, dass die Ausfahrt über die Hintausstraße zu Verkehrsproblemen jeglicher Art führen wird. Vor allem die Schulkinder auf ihrem täglichen Schulweg laufen Gefahr, auf der schmalen Hintausstraße im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder zu kommen.

Wohnbauprojekt ist noch nicht genehmigt

Noch ist das Projekt von der Gemeinde nicht endgültig abgesegnet. „Es ist immer noch ein laufendes Verfahren“, informiert Gemeinde-Chef Johannes Würstl. Er hat aber in Gesprächen mit der Haring Group erreicht, „dass etwas weniger Wohneinheiten als ursprünglich geplant errichtet werden sollen. Nicht viele aber doch“, sagt Würstl. Auch soll ein Servitutsrecht mit der Gemeinde vereinbart werden, damit Achauerinnen und Achauer, die zu Fuß unterwegs sind, durch die Wohnhausanlage gehen können, um auf kurzem Weg die Hintausstraße zu erreichen. Ein freier Durchgang war eine der Forderungen der Bürgerversammlung. Und auch bei der Zu- und Abfahrt zur Wohnhausanlage wurde umgedacht: Nun sollen doch zwei Drittel des motorisierten Verkehrs bei der Ausfahrt vom Parkdeck über die Hauptstraße, sprich die B11, geführt werden, nur ein Drittel über die Hintausstraße. „Damit haben wir das ursprüngliche Konzept quasi umgedreht“, sagt Würstl. Auch für die Fußgänger wird eine Lösung gefunden: Parallel zur bestehenden Brücke soll eine Brücke für Fußgänger und Radler errichtet werden. Und auf der Seite, wo jetzt das Wohnbauprojekt „Bel Air“ errichtet wird, soll ein Gehsteig errichtet werden. „Das geht sich platzmäßig aus“, ist sich Würstl sicher.

Geklärt werden müssen im Moment etwa noch einige brandschutztechnische Fragen. Dass die Wohnhausanlage zum überproportional schnellen Wachstum der Gemeinde beitrage, kann Würstl nicht bestätigen. „Wir haben aktuell 1.600 Einwohner. Unsere Volksschule ist entsprechend ausgebaut, auch der Bauhof und die Kläranlage wurden erneuert. Ob es gut oder schlecht ist, dass unsere Gemeinde wächst, das kommt immer auf die Sicht des jeweiligen Betrachters an“, meint der Bürgermeister. Er betont: „Als Bürgermeister kann ich ein Bauvorhaben nicht per se verhindern, wenn sich der Bauwerber an alle vorgeschriebenen Anforderungen hält. Das wäre Amtsmissbrauch.“ Die Bedenken seiner Gemeindebürgerinnen und Bürger nimmt er trotzdem ernst. Was jetzt infrastrukturell ansteht, ist die Erweiterung des Kindergartens.

So soll der Kindergarten Achau nach dem Umbau aussehen. Foto: Gemeinde Achau

Auch hier sei man auf einem guten Weg. In die Planung miteinbezogen wurde auch der Spielplatz. „Die nötigen Umwidmungen sind alle erfolgt“, informiert Würstl. Es sei wichtig, das Areal des Spielplatzes mit einzubeziehen, weil man Freiflächen für den Kindergartengarten brauche. Das ist vom Land NÖ so vorgegeben. Ein neues Quartier für den Spielplatz wurde bereits gefunden - auf der Ganslwiese neben der Kirche und der Volksschule. „Die Agrargemeinschaft hat ihre Zustimmung signalisiert, dass wir die erforderliche Fläche von ihr pachten können“, sagt Würstl, der überzeugt ist, damit eine gute Lösung gefunden zu haben.