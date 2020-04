Schutz-Overalls für die Sanitäterinnen und Sanitäter der Bezirksstelle Mödling in großer Stückzahl, gespendet von Robert Bigl, Chef des Unternehmens B&B Blumen, erfreut das Herz der Rot Kreuz-Mitarbeiter. Bigl ist überzeugt: „Wenn es diese Helden an der vordersten Linie nicht gäbe, wären wir nicht in der Lage, unsere Geschäfte wieder zu öffnen, und dafür ein selbstverständliches und von Herzen kommendes Dankeschön."

Kolonnenkommandant Bernd Hechenegger und Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter nahmen das kostbare und selten gewordenen Gut in der B&B Lager-Zentrale in Guntramsdorf in Empfang.

„In der Krise gibt es Menschen, die reden und solche, die tun“ – Robert Bigl ist einer der zweiteren, und das ringt uns Respekt und tiefe Dankbarkeit ab“, sind sich Hechenegger und Dorfstätter einig.