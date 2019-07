Mehr Infos zu den drei Bands

Inner Circle

wurde 1968 von den Brüdern Ian und Roger Lewis, auch "The Fatman Riddim Section“ genannt, in Jamaika gegründet. Inner Circle coverte anfangs Soul- und R&B-Hits, daneben aber auch einige Reggae-Songs, hauptsächlich von Bob Marley. Lead-Sänger Carlton Coffie erkrankte 1995 für längere Zeit und beschloss, nach seiner Genesung eine Solokarriere zu starten. An seine Stelle trat der jetzige Sänger Kris Bentley, ehemaliger Leadsänger der populären jamaikanischen Band Skool und Gewinner des Caribbean Music Song Festival 1994.

In den Jahren 1997 bis 2000 war Inner Circle besonders erfolgreich. Auf ihrem Album Big Tings (2000), arbeiteten sie mit Beenie Man, Luciano, Anthony B und Mr. Vegas zusammen. Blood a Run, ein Lied gegen den Krieg, wurde mit Junior Reid aufgenommen.

Rocksteady Conspiracy

Dave Barker, Rico Rodriguez, Derrick Morgan oder The Pioneers sind nur einige der Künstler, die die Musiker der Rocksteady Conspiracy auf ihren Wien-Konzerten um die frühen 2000er Jahre als Begleitband unterstützten. 2012 beschloss die Band schließlich eigenes Material zu erarbeiten.

Nach einigen Veröffentlichungen fand Rocksteady Conspiracy im Zuge der Aufnahmen ihres ersten Langspielers endgültig zu ihrem eigenen Stil. Das darauffolgende Album nahm die Band in einer 400 Jahre alten Mühle (Cselley Mühle) mit Analog-Experten Thomas Pronai (Bo Candy and his Broken Hearts) auf, es ist seit März 2019 am Markt.

Sam Brisbe

ist in Nigeria geboren. Er ist Sänger, Komponist und Produzent. Seine Band zählt zu den berühmtesten Reggae Gruppen Europas. Fünf Musiker mit verschiedenem musikalischem und kulturellem Background präsentieren eine großartige Mischung aus Reggae, Soul und Afro. Besonders mit ihren authentisch gespielten Coversongs von Bob Marley, Peter Tosh, u.a. begeistern sie mit Sicherheit.

One Soul Reggae Machine (Originally Black Soul) Sam Brisbe gründete die Band 1992 in Baden, Österreich.