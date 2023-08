Bezirk Mödling: Exekutives Baggern für den guten Zweck

Organisiert von Stefan Gruber (Polizeiinspektion Vösendorf), Franz Fehringer (Hinterbrühl) und Benjamin Steiner (Vösendorf) ging beim Kahrteich das traditionelle Beachvolleyball-Turnier der Bezirkspolizei über die Bühne. „Die Gemeinde Wiener Neudorf hat erneut den Platz zur Verfügung gestellt und das Turnier mit dem erforderlichen Equipment - Tische, Bänke, Notstromaggregat – unterstützt“, bedankte sich Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher herzlich.

Neben den Teams aus dem Bezirk Mödling nahm auch eine Gastmannschaft des Landeskriminalamts NÖ teil und holte Bronze. Silber ging an Vösendorf, der Titel blieb in Wiener Neudorf, die exekutiven Beachvolleyballer erhielten zudem den Wanderpokal. „Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem gemeinnützigen Projekt einer Kollegin sowie eines Kollegen zugute, die Freiwilligenarbeit in afrikanischen Ländern leisten und die Menschen vor Ort unterstützen“, erklärte Haselbacher.