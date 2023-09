Abschied von der Gemeindespitze unter Punkt „Allfälliges“

Eine gewisse Spannung lag am Donnerstagabend über dem Sitzungssaal im Perlashof. Das lag einerseits daran, dass viele Besucherinnen und Besucher im Saal Platz genommen hatten, darunter auch der ÖVP-intern unterlegene Kandidat für die Nachfolge von Bürgermeisterin Dalos, Martin Wimmer. Denn die ÖVP hatte ihre Weichen bereits im Juni gestellt, zu einem Zeitpunkt, als es der Ortschefin gesundheitlich gar nicht gut ging. Als Bürgermeisterkandidat bei einem Rücktritt von Dalos - über den genauen Termin wurde seit Sommer spekuliert - wurde vom ÖVP-Gemeindevorstand Hans Wimmer gewählt, der Cousin von Martin Wimmer.

Und FPÖ-Gemeindevorstand Christoph Luisser forderte unter dem Punkt „Berichte der Bürgermeisterin“ Dalos auf, eine Erklärung abzugeben, wie es jetzt innerhalb der Gemeinde weitergehe. Die ÖVP-internen Querelen würden den ganzen Ort lähmen, eine Behauptung, die Dalos empörte. „Ich war zwar bei den vergangenen beiden Gemeinderatssitzungen nicht da, aber ich frage auch nicht, was bei der FPÖ los ist“, ärgerte sich Dalos. Luisser meinte, die ÖVP sei die mandatsstärkste Partei in Biedermannsdorf, deshalb sei es auch legitim zu fragen, welche Richtung diese in Zukunft einzuschlagen gedenke.

Mandatarinnen und Mandatare mussten sich bis zum Schluss gedulden

Dafür musste sich Luisser, der ja seit der letzten Landtagswahl für die FPÖ als Landesrat in den Landtag eingezogen ist, allerdings bis ganz zum Schluss gedulden - und eine Sitzung in Biedermannsdorf ist immer für eine Überraschung oder zumindest für lange Diskussionen gut. 23 Tagesordnungspunkte hatten die Gemeinderäte abzuarbeiten, zwei unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bis unter Punkt 24 „Allfälliges“ zur Behandlung kam. Grüne-Gemeinderätin Anne Marie Kern ergriff zuerst das Wort um die Themen, die ihr am Herzen liegen, aufs Tapet zu bringen. Da wären die öffentlichen Spielplätze, „bei denen in den letzten zehn Jahren nicht einmal ein neues Spielgerät angeschafft wurde“ - eine Aussage, die die Fraktionskollegen der ÖVP und SPÖ nicht goutierten. „Dann sagt mir bitte einen einzigen Spielplatz, wo ein neues Spielgerät steht. Auf den versprochenen Trinkbrunnen habe ich den ganzen Sommer gewartet, jetzt ist der Sommer vorbei und der Trinkbrunnen ist immer noch nicht da“, machte Kern ihrem Ärger Luft. Und auch eine Räumlichkeit, wo Eltern zur Beratung mit ihren kleinen Kindern hinkommen können, sei auch nach wie vor nicht in Sicht. Hier wurde überlegt, gegebenenfalls nicht genutzte Räume im Seniorenzentrum in Betracht zu ziehen.

Mit 1. November beginnt für Dalos neuer Lebensabschnitt

ÖVP-Gemeinderätin Ingrid Meierhofer ersuchte, dringend auf der Homepage das Bürgerradar wieder zu aktivieren. Sie als Schulwartin sei vermehrt sehr heftig mit Kritik konfrontiert worden auf ihrem täglichen Weg zur Schule. Sie sei es aber Leid, als menschlicher Blitzableiter für den Bürgerfrust zu dienen. Nachdem alle Gemeinderäte, die etwas zu sagen hatten, ihre Anliegen geschildert hatten, ergriff die Bürgermeisterin das Wort. „Ich habe ja schon zu Beginn der Sitzung gesagt, eine Erklärung wird beim passenden Punkt kommen, und der ist jetzt da. Ich werde mich mit 1. November in die Pension verabschieden. Ich hoffe, bei der Gemeinderatssitzung im Oktober dabei zu sein, denn dann kann ich euch im Anschluss an die Sitzung auf etwas zu essen und zu trinken einladen.“ Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. „Ich darf seit über 15 Jahren Bürgermeisterin unserer schönen Gemeinde sein, dieses Amt hat mir immer große Freude bereitet, dennoch habe ich mich nach dieser langen Zeit entschlossen, in Ruhestand zu treten und das Amt aufzugeben.“

Beatrix Dalos ist seit dem Jahr 2000 im Gemeinderat, war von 2005 bis 2008 Mitglied des Gemeindevorstands und folgte im März 2008 Johannes Unterhalser ins Bürgermeisteramt nach. Mit drei Perioden als Bürgermeisterin hat sie ihre männlichen Vorgänger locker überrundet. Auch ÖVP Bezirksparteiobmann Martin Schuster betont: „Mit ihrem langjährigen Wirken hat Trixi Dalos Biedermannsdorf in vielerlei Hinsicht nachhaltig geprägt und viele Projekte umgesetzt, die auch in Zukunft wirken. Ich danke Trixi für ihre Arbeit und Engagement in der Gemeinde aber auch im Bezirk Mödling.“