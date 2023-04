Ein Besuch der Angehörigen kann teuer werden

Durch die Schließung des Pflege- und Betreuungsheimes mussten für die Bewohnerinnen und Bewohner Plätze in anderen Einrichtungen gefunden werden. Der finanzielle Aufwand für die Angehörigen, die oftmals selbst nicht mehr gut zu Fuß sind, sei erheblich, machen SPÖ-Vertreter deutlich: „Die Fahrtkosten nach Breitenfurt ins Caritasheim oder Vösendorf ins Pflege- und Betreuungszentrum betragen zwischen 25 und 28 Euro mit dem Taxi. Eine Nutzung von Öffis ist bei manchen Angehörigen der Heimbewohner oft nicht möglich, da sie selbst schon fortgeschrittenen Alters oder gehbeeinträchtigt sind“, ärgert sich Perchtoldsdorfs SPÖ-Vorsitzende Susanne Giffinger. Sie hat gemeinsam mit Theresia Sabor, Angehörige eines Heimbewohners, bei einem Besprechungstermin mit Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, erneut auf das Problem hingewiesen hat.

SPÖ-Bezirkparteivorsitzender Hannes Weninger ist sauer: „Schon die überfallsartige Schließung war für alle Beteiligten eine Zumutung. Die vielen offenen Fragen sind noch immer nicht geklärt, offenbar schieben sich Bezirkshauptmannschaft, Landesgesundheitsagentur und ÖVP gegenseitig das Bummerl zu, ohne an wirklichen Lösungen für die Betroffenen und ihre Angehörige zu arbeiten.“

Warten auf Reaktion des Landes

Kö hat „einen diesbezüglichen Anfrage wegen der Förderung sowie unsere Petition an das Land weitergeleitet“. In Perchtoldsdorf habe man zudem – unabhängig von der Beatrixheim-Situation – einen Mobilitäts- und Energiezuschuss in Höhe von 150 Euro beschlossen. „Es geht vor allem um Angehörige, die keine öffentlichen Verkehrsmittel benützen können, weil sie selbst nicht mehr sehr mobil sind. Im Moment ist meine Mitarbeiterin am Recherchieren, ob es Taxiunternehmen gibt, die eine günstige Pauschale anbieten können. Sollte es hier zu einem Angebot kommen, müssen wir uns sicher genaue und zielgerichtete Förderkriterien überlegen.“

