Mödlinger Unternehmen bietet alles aus einem Guss

Darf es ein Barockgartensessel oder eine original Wendeltreppe für ein Jugendstilhaus sein? Vielleicht ein Säbelzahntiger in Alu? Oder doch eher lieber ein sechs Meter hohes Denkmal? Becker Guss macht’s möglich! So vielfältig die Produktpalette, so klar und stringent ist das Konzept des Mödlinger Unternehmens – seine Erfolgsgeschichte ist im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Guss!

Aus der Taufe gehoben wurde Becker Guss im Jahr 1914, als Firma eingetragen 1918. Ernst Hrabalek, davor Betriebsleiter in einem Maschinenbauunternehmen, übernahm das Unternehmen 1979.

Sechs Wiener Gießereien kaufte er auf und integrierte sie in den folgenden Jahren in die Firma, die seit 1990 ihren Standort in Mödling hat. Sein Erfolgsrezept bringt er mit vier Faktoren auf den Punkt: „Qualität, Know-how, Schnelligkeit und Flexibilität.“

In dieses Oktagon wurden die geschredderten Gedenklichter des Terroranschlags vom 2. November 2020 in Wien eingearbeitet. Foto: Gaby Schätzle

Niemals hat er Massenware produziert, er fertigt nur Prototypen, Einzelteile und Kleinserien: „Wir machen alles in Handarbeit, jedoch auch technische Kleinteile mit Modellplatteneinrichtungen halbmaschinell, und das hat natürlich auch seinen Preis.“ Ganz stark ist Becker Guss im Kunstsektor vertreten. Machte früher der technische Guss rund 70 Prozent der Herstellung aus, die Kunstobjekte 30 Prozent, so hat sich dies mit der Pandemie umgekehrt. Hrabalek: „Wir haben viele Künstler als Kunden, wir formen von Hand und arbeiten mit den Materialien Alu, Bronze, Messing, Silber und Blei.“ Ein Silbermedaillon nach individuellem Wunsch ist ebenso machbar wie ein Bleikiel für ein Schiff.

Eines der Paradestücke, die im Haus gefertigt wurden, ist sicher das Alban-Berg-Denkmal bei der Wiener Oper, ein handwerkliches Meisterstück, rund sieben Meter hoch und in einem Stück gegossen. In Mödling prangt vor dem Beethovenhaus eine Büste des Komponisten, gefertigt von Becker. Der Maler Herbert Brandl hat einen Säbelzahntiger in Auftrag gegeben. Auch Kuppelwieser und der Sohn von Ernst Fuchs zählen zu den Kunden.

Eine Künstlerin gab ein Oktogon in Auftrag, in dem die geschredderten Bestandteile der Gedenklichter des Anschlags vom 2. November 2020 in Wien eingearbeitet sind. Das Werk wurde versteigert. Die Vielfalt des Möglichen ist beeindruckend. Derzeit ist eine Leberkässemmel von einem Meter Durchmesser, die auf 2,5 Meter langen Sportsocken liegt, in Arbeit. Da sind auch Bürgermeisterbüsten als Briefbeschwerer kein Problem.

Seit acht Jahren ist Roland Kuchler Betriebsleiter. Er zeigt viel technische Empathie für künstlerische Anliegen: „Wir machen auch Praxisseminare im Haus, bei uns können Künstler mitarbeiten. Mir ist wichtig, dass sie einen Bezug zum Werdegang der Objekte bekommen.“ Becker Guss arbeitet außerdem mit der Universität für Angewandte Kunst zusammen. Hrabalek über sein Engagement: „Wir machen hier im Haus Praxisseminare, geben Einblicke in den Sandguss, die Studierenden dürfen alles selber ausprobieren, da sind viele junge Künstler dabei, das ist eine Investition in die Zukunft.“

Schon immer war es für das Unternehmen wichtig, breit aufgestellt zu sein. Neben derKunstsparte ist der technische Guss von Bedeutung, so werden zum Beispiel Autofirmen mit gegossenen Aluteilen beliefert. Das dritte Standbein sind die Schlossereien. Gearbeitet wird vor allem mit Alu-Sand-Guss, aber auch mit Schleuderguss. Vorlagen werden 3D-gescannt, dann wird ein Modell in Wachs oder Silikon gefertigt.

Unter dem Motto „Becker Guss goes Green“ zeigt sich das Unternehmen auch umweltbewusst. „Der Sand zum Gießen wird von uns zu einer Baufirma gebracht und zur Herstellung von Zement und Mörtel verwendet“, erläutert Kuchler. Natürlich gießt Becker auch Betonobjekte. www.beckerguss.at

