Gumpoldskirchen bittet zum „Ideen-Treff“

Die Gemeindeführung will das sportliche und kulturelle Spektrum der Jugend erweitern und lud Eltern, Vereinsvertreter sowie die Kinder und Jugendlichen zu einem Informationsabend. Unter dem Motto „Kinder.Raum Zukunfts.Raum“ wollten Bürgermeister Ferdinand Köck, Kulturgemeinderätin Dagmar Händler und Jugendgemeinderätin Natalie Scharschon, ÖVP, auf bestehende Angebote aufmerksam machen und hören, welche Freizeitstrukturen für die Jugend im Ort noch gewünscht werden: „Wir wollten eine Art Ideentreff abhalten, um den Ort im Sinne der nächsten Generation gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Für Händler ist die Initiative „ein Versuchsballon, der in Folge auch mit den Themenkreisen Sport, Gesundheit oder Lebensqualität weitergeführt werden könnte: Wir wollen Ideen sammeln, aber auch Denkanstöße geben, damit die Menschen sich untereinander vernetzen. Manche sehen einen Bedarf, andere kennen vielleicht jemanden, der genau diese Aktivität anbietet.“

Vereine zeigten ihr vielfältiges Angebot

Anwesend waren Vertreter der Musikvereine, Chöre, Sportvereine und der Volkstanzgruppe. So konnte auf bereits bestehende Aktivitäten der Vereine und der Kulturschaffenden aufmerksam gemacht werden: „Wir wollen durch den Ideenabend auch anregen, dass die Bevölkerung in manchen Bereichen selbst aktiv wird. Wir haben viele interessante Ideen gesammelt.“

Jugendgemeinderätiin Natalile Scharschon nutzte die Initiative, um den Blickwinkel der Jugend zu skizzieren: „Es gab eine lebhafte Diskussion, jeder konnte sich einbringen und Wünsche und Vorstellungen deponieren.“ Als dringende Anliegen hat Scharschon den Bedarf an Spielflächen für drei bis vierjährige Kinder mitgenommen: „Da gibt es Aufholbedarf.“ Stark nachgefragt wurde auch ein Angebot für einen Kinder-Tanzkurs: „Viele Eltern fahren für diese Kurse extra nach Mödling oder Baden. Mit geeigneten Räumlichkeiten könnten wir selbst ein Angebot vor Ort schaffen.“

Jugendzentrum steht auf der Wunschliste ganz oben

Auch ein eigenes Jugendzentrum, etwas abseits des Ortskerns, steht weiterhin auf der Wunschliste vieler Jugendlicher. Diesbezüglich will Scharschon „nachfragen, welche Vorstellungen die Zielgruppe selbst hat: Wir wollen einen Raum schaffen, den die Jugend nach eigenen Vorstellungen gestalten und nutzen kann. Deswegen wird es eine Befragungsaktion zu den Details geben“, meinte Scharschon.

Ein weiteres konkretes Ergebnis ist eine „Natur-Initiative für Kinder: Die Anregung kam von Volksschuldirektorin Brigitte Krüger. Es geht darum, die Kleinen stärker in Kontakt mit der Natur zu bringen.“ Scharschon will dazu den bestehenden Wein-Wanderweg nutzen, ihr schwebt vor, diesen „mit Zusatztafeln und Foldern als eine Art Entdeckungstour aufzubereiten: Die Kinder sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, was die Natur ist und wie man sie sich zu Nutze machen kann. Diese Aktivität können wir auch im Rahmen des Ferienspiels weiter ausbauen“, ist Scharschon überzeugt.