Derzeit läuft eine Erhebung der SPÖ Brunn am Gebirge zur Verbauung am Areal der ehemaligen Glasfabrik, das im Eigentum des Dreierkonsortiums Wiener Städtische, 6B47 und Neue Heimat steht. Diese Initiative sorgt bei der ÖVP für Aufregung.

Gemeinderat Oliver Prosenbauer, ÖVP. Volkspartei Brunn, Volkspartei Brunn

Gemeinderat Oliver Prosenbauer, ÖVP, formuliert es so: „Während alle Gemeinderäte aktiv in der Projektgruppe Glasfabrik arbeiten, zeigt die SPÖ mit der Umfrage zum Wohnbauprojekt ,Quartier 21‘ nun endlich ihr wahres Gesicht.“ Für Prosenbauer sieht „eine moderne und zeitgemäße Bürgerbeteiligung anders aus“. Es sei das eingetreten, wovor er immer gewarnt habe: „Alle alternativen Nutzungen der Glasfabrikgründe wie etwa ein Sport- und Bildungscampus oder eine AHS waren von der SPÖ reine Lippenbekenntnisse.“ Mit „Quartier 21“ habe „das „Kind nur einen neuen Namen, der alte Plan – 950 Wohnungen – wird weiterverfolgt“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ. Martin Schödl, Martin Schödl

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, kontert: „Das ist keine Initiative des Bürgermeisters, das ist ein wichtiges Thema für uns alle und wird von der SPÖ mit den Bürgern gemeinsam aufgearbeitet.“ Der Ortschef sieht es als seine politische Aufgabe, „die Wünsche der Bevölkerung zu eruieren“. Über allem stehe: „Was braucht Brunn?“

Vizebürgermeister Matthias Müller, SPÖ, weiß, dass Wohnraum in Brunn am Gebirge großes Thema ist: „Bei neun von 10 Bürgerwünschen geht es um Wohnungen. Deshalb haben wir die drei Themen Wohnen, Mobilität und öffentlichen Raum in gleicher Gewichtung abgefragt.“

Dabei will er festgehalten wissen, dass „kein Mensch von 950 Wohnungen spricht, aber sehr wohl 250 bis 300 Wohnungen als leistbaren Wohnraum, die bis 2035 ganz dringend benötigt werden, um die Systemerhalter wie Jugend, Trainer und Jungfamilien im Ort verankern zu können“.

Für Theres Göschl, Leitungs Projektentwicklung 6B47, „steht der gemeinsame Weg im Vordergrund. Wir werden den neuen Mitgliedern der Projektgruppe unser Ergebnis aus dem kooperativen Verfahren noch einmal genau erläutern. Unsere Ideen und Angebote neben dem Wohnbau sind bei der Fokussierung auf das Verkehrsthema vielleicht untergegangen“.

Auch Klaus Wiltschnigg, Leiter Immobilienentwicklung Wiener Städtische, sieht die Projektgruppe „sehr positiv und freut sich in diesem Rahmen über eine Möglichkeit, das Projekt mit all seinen Facetten und Zusatznutzungen präsentieren zu können“. Dass auch andere Nutzungsmöglichkeiten in dem Folder vorkommen, ist Linhart wichtig: „Die ÖVP kann gerne einen eigenen Fragenkatalog nachschicken.“