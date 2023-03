Österreichweit die wenigsten Leerstände: „Mödling ist sexy“

Viele Gemeinden kämpfen gegen leer stehende Geschäftslokale in der Innenstadt. Bundesweit am stärksten betroffen ist Wiener Neustadt (20 Prozent Leerstand), während Mödling in der Studie des Beratungsunternehmens „Standort + Markt“ top reüssiert: 1,8 Prozent. Nochmals um ein Zehntelprozent besser als bei der Vorjahresanalyse. Auf Platz 2 rangiert die Meidlinger Hauptstraße in Wien mit 2,2 Prozent.

Gert Zaunbauer, ÖVP, ist als zuständiger Stadtrat begeistert: „Wenn ich von einem bevorstehenden Leerstand erfahre, muss rasch gehandelt werden.“ Er sehe sich – wie in der Studie erwähnt – gerne als jener Kümmerer, den es braucht: „Ich suche den Dialog mit Shop-Vermieter, vermittle auch manchmal wegen des Mietpreises und suche den passenden Mieter, um eine möglichst breite Produktpalette in der Stadt zu gewährleisten. Gelingt nicht immer, aber immer öfter.“

Aktuell sei es so, dass die Leerstände in der „Mödling-Meile“ (Wiener Straße bis ins Zentrum) an einer Hand gezählt werden können. „Leerstand passiert immer“, weiß Zaunbauer: „Pensionsantritt, Standortwechsel oder eben durch eine Shop-Schließung erfolgen. Wirtschaft ist eben etwas Lebendiges.“ Er sei jedenfalls froh, dass „wir im Moment mehr Anfragen als Leerstände haben. Mödling ist eben sexy“, schmunzelt Zaunbauer.

Mit dem „Flair einer echten City“ punkten

Johannes Schmid vom Café Kanzlei in der Babenbergergasse ergänzte: „Was uns als Mödling gegenüber einer Shopping-Mall starkmacht, ist vor allem der Flair einer echten City mit historischem Ambiente und Outdoor-Atmosphäre. Es ist einfach etwas anderes, wenn man in der Sonne seine Melange bei Vogelgezwitscher genießen kann.“

Auch Lisa Homm vom gleichnamigen Juwelier am Freiheitsplatz weiß, den Standort Mödling zu schätzen: „Wir setzen vor allem seit der Corona-Zeit auf Digitalisierungsausbau mit überarbeiteter Homepage und eigenem Online-Shop, ohne die Kundeninnen und Kunden im Geschäft zu vernachlässigen. Dies bescherte uns nicht nur eine massive Erweiterung der Klientel, die sich mittlerweile bis Graz erstreckt, sondern auch die umsatzstärksten Jahre seit Bestehen.“

