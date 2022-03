Mödling trotzt der Wirtschafts-Konkurrenz

Seit 2013 erfasst die Unternehmensberatung „Standort + Markt“ aus Baden in den 20 größten österreichischen Städten Österreichs jährlich sämtliche innerstädtische Geschäftsflächen.

Die aktuellen Schwerpunkte der Studie befassten sich unter anderem mit den Spuren, die Corona bei den Geschäftsflächen hinterlassen hat, welche Auswirkungen der Online-Bestellboom auf bestimmte Branchen hat und wie sich Geschäfte und der Leerstand österreichweit entwickelt haben.

Was eben den Leerstand betrifft, kommt auch Mödling ins Spiel, das als eine von 16 ausgewählten Kleinstädten Teil der Studie war. Das erfreuliche Ergebnis: „Zu den diesjährigen Gewinnern zählen die Innenstadtbereiche von Krems, Eisenstadt und Mödling, die sich seit der letzten Beobachtung verbessern konnten“, geht aus der „Standort + Marketing“-Expertise hervor. Immobilienprojektvorhaben, Prozesse und Umstrukturierung von ehemals genutzten Shopflächen würden Wirkung zeigen: Mödling an der Spitze des Geschäftsbesatzes.

„Viel Arbeits- und Zeitaufwand“

Gert Zaunbauer, ÖVP, ist als zuständiger Wirtschaftsstadtrat „sehr stolz auf das tolle Team im City Management und überglücklich über das Ergebnis“. Hinter dem Leerstands-Management stecke „viel Arbeits- und Zeitaufwand: Recherchen über den Hausbesitzer, der oftmals nicht in Mödling ansässig ist, die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter, Hoffen und Warten auf Antwort, intensiver Dialog wegen der Miet-Vorstellungen und dann unser Bitten und Flehen, ob das Objekt in unsere Leerstandliste aufgenommen werden darf“, zählt Zaunbauer auf: Nicht zu vergessen auf oft unüberwindbare Hürden: „Brauch ich nicht, will ich nicht“, sei oft zu hören.

Umso schöner sei es, dass die Studie zeige, dass „sich Leistung auszahlt. Wir machen und rennen echt viel“.

City Management-Prokurist Michael Danzinger ist bemüht, mit einem Missverständnis aufzuräumen: „Wir verwalten die Anfragen der potenziellen Mieterinnen und Mieter, die in der Gemeinde eingehen und vermitteln Kontakte zum Vermieter bzw. zum Immobilen-Büro. Wir legen also die Rutsche. Das alleine ist bei der Anzahl von Anfragen aber schon ein enormer Aufwand.“

Erfolg bei einigen Nachbesetzungen

Und dennoch gibt es immer noch einige leer stehenden Flächen. „Das kommt daher, dass ein Lokal oftmals gar nicht zu mieten ist, weil es der Besitzer nicht anbietet, wie zum Beispiel in der Babenbergergasse 3“, erklärte Zaunbauer: „Oder es ist nicht zu mieten, weil der Betrieb schon geschlossen ist, aber die Miete bis Auflauf des Vertrages noch zu zahlen ist, wie etwa beim GIO’s in der Babenbergergasse 4.“

Zaunbauer hat aber auch Beispiele für die erfreuliche Entwicklung parat: Aus dem Orthopädietechnik-Betrieb Kerkoc in der Herzoggasse 2/Freiheitsplatz wird ab Sommer das „Ikimiki“-Kinderschuh-Geschäft von Mariella Arnold. Auch eine Nachfolge für die Boutique „Karo“ in der Hauptstraße 48 ist laut Immobilen-Beauftragten gefunden; Details gebe es noch keine. Und: „Die neue Besitzerin der Fleischgasse 9 hat mir erzählt, dass sie bestrebt ist, das Geschäft zu reaktivieren“, weiß Zaunbauer. Zudem laufen „nach wie vor intensive Verhandlung mit potenziellen Mietern für das ehemalige Exquisit-Schuhgeschäft in der Hauptstraße 63.

Bestätigung für den Ausdruck „Mödling-Meile“

Noch eines freut Zaunbauer: Im Rahmen der umfangreichen Studie wurden die Bereiche in „Lagen“ der diversen Kategorien (Frequenz, Ambiente, Geschäftsbesatz, Miethöhe) unterteilt. In Mödling gibt es demnach die A-Lage (Hauptstraße ab der Jakob Thoma-Straße – Freiheitsplatz – Fußgängerzone – Brühler Straße bis Radatz) und die B-Lage (Wiener Straße und Hauptstraße bis Jakob Thoma-Straße sowie Enzersdorfer Straße von Freiheitsplatz bis Fürstenstraße). Dieser Bereich entspreche genau der von ihm immer wieder zitierten „Mödling-Meile“.

Das Ergebnis sei Bestätigung, beim Wirtschaftsstandort Mödling die Zügel nicht locker zu lassen, verweist Zaunbauer auf eine nicht unwesentliche Erkenntnis der Studie: „Augenscheinlich hat sich der Mödlinger Einzelhandelsbesatz im positiven Sinne an die Nähe zur SCS-Agglomeration angepasst, da hier eine direkte Konkurrenzsituation nicht möglich erscheint. In diesem Zusammenhang geben insbesondere der Branchenmix, die Shopgrößen und der Filialisierungsgrad darüber Aufschluss.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden