Guntramsdorf: Hilfe auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Seit Beginn des Jahres gibt es am SOS-Kinderdorf Standort im Ort ein eigenes Team aus Sozialpädagogen, die junge Klienten, die mit 18 Jahren in eine eigene Wohnung übersiedeln müssen, weil sie aus der Landesbetreuung fallen, auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Die Gruppe besteht aus der pädagogischen Leiterin Barbara Göschl und vier Sozialpädagogen, Anna Ruesch, Gabriele Fasching und Christian Brückner: „Wir helfen jungen Erwachsenen beim Sprung von der Kinderdorffamilie oder der stationären Betreuung in ein eigenständiges Leben“, erklärt Göschl.

Insgesamt gibt es in NÖ 15 Wohnungen, die über das Konzept der sogenannten „Begleiteten Verselbstständigung“ betreut werden. Das Guntramsdorfer Team betreut aktuell acht Klienten in ihren eigenen Wohnungen: „Manche wachsen aus dem stationären Setting heraus, andere haben ihr Ausbildungsziel erreicht oder müssen aufgrund ihres Alters aus einer Wohngemeinschaft ausziehen.“ Der Umstieg in die völlige Selbstständigkeit ist nicht immer leicht: „Die jungen Erwachsenen wohnen plötzlich alleine, das übliche soziale Netz an Verwandten und Freunden aus dem sozialen Herkunftssystem fehlt Ihnen aber bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen sehr.“

Junge Erwachsene brauchen eine gewisse Lebensbegleitung

Oft geht es dabei um Hilfe bei Behördenwegen oder Arztterminen: „Die jungen Erwachsenen verlieren oftmals ihre Gesundheitsvorsorge aus den Augen“, sorgt sich Göschl. Manchmal brauche ein ehemaliger Klient aber auch einfach Hilfe beim Einkaufen, der Haushaltsführung oder Unterstützung bei Entscheidungen zu Beruf und Ausbildung oder Beziehungsproblemen: „Die wenigsten Menschen sind im jungen Erwachsenenalter völlig auf sich gestellt und wohnen komplett alleine. Unsere Klienten brauchen Ansprechpartner an ihrer Seite, die nicht Familie sind. Wir wollen gemeinsam Kompetenzen erarbeiten, damit die jungen Erwachsenen auf eigenen Beinen stehen können und ihr Leben gut meistern können. Es geht darum, selbstständige Entscheidungen zu treffen, den Alltag zu gestalten, Termine zu erfüllen und langfristig ein gesundes Leben zu gestalten.“

Göschl wünscht sich, dass die öffentliche Hand in Niederösterreich mehr Verantwortung für diese Personengruppe übernimmt: „Während der Betreuungsphasen geht es unseren Schützlingen gut, danach gibt es Lücken in der Versorgung.“ Sinnvoll fände sie beispielsweise Gutscheine für Psychotherapie in Beratungsstellen bis zum 24. Lebensjahr, wie es sie in Wien bereits gibt. Das aktuelle Therapieangebot von 15 Stunden bis zum 21. Lebensjahr sei angesichts der wachsenden psychischen Spannungen in der Gesellschaft zu wenig: „Das kostenlose Angebot hört zu früh auf.“

Unterstützung und Rückmeldungen erfahrener Vertrauenspersonen

Das Konzept der Begleiteten Verselbstständigung ist für Göschl nur der erste Schritt, weiter Verbesserungen müssten folgen: „Die Pädagogen aus den Wohngemeinschaften sollten weiterhin für ihre Klienten zuständig sein können, damit die Jugendlichen keine Brüche in der Betreuung erleben müssen: Der Geldtopf kann sich ruhig ändern, die Vertrauensperson sollte dieselbe sein.“

