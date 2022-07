Spielplatzinitiative Mödling: "Nehmt uns nicht den Spielplatz" .

Am Freitag übergibt die Initiative "Rettet den Spielplatz in der Quellenstraße" die Petition an Vertreter der Stadtgemeinde - die NÖN berichtete in ihrer aktuellen Printausgabe darüber. Jetzt meldet sich Initiativen-Begründerin Kathrin Kollmann zu Wort.