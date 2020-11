Bereits bei der Ausrückemeldung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf wurde dieser von der Bezirksalarmzentrale mitgeteilt, dass der Pkw in Vollbrand stehen soll", berichteten die Wiener Neudorfer Floriani. Bei der Ankunft des ersten FF-Fahrzeugs am Unfallort stand das Auto auf der Böschung tatsächlich in Vollbrand, das Feuer griff zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Lärmschutzwand über.

Unverzüglich nahmen die Feuerwehrkameraden zwei Löschleitungen vor, um sowohl das Unfallfahrzeug als auch die Lärmschutzwand zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten durch zwei Trupps unter Atemschutz erfolgen.

Die Einsatzkräfte wurden der Flammen rasch Herr. Allerdings wurde laut Aussendung "die traurige Vermutung zur Gewissheit – eine Person kam bei diesem Verkehrsunfall zu Tode". Drei einsatzerfahrene Feuerwehrmänner bargen den Toten aus dem Fahrzeug und übergaben ihn der Bestattung.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Polizei, der ASFINAG und der Gemeindeärztin stand die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf unter der Einsatzleitung von Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer mit acht Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.

