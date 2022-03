Feuerwehr rettet Frau und Katze aus Guntramsdorfer Wohnung

Bereits am Nachmittag war die FF Guntramsdorf bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz gewesen:

Guntramsdorf Feuerwehr verhindert durch raschen Einsatz größeren Dachstuhlbrand

In den Abendstunden kam es am Balkon und im Wohnzimmer der Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. Beherzte Ersthelfer konnten zwar die Flammen am Balkon löschen, in die Wohnung konnten die Nachbarn jedoch nicht vordringen.

Die Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf zum Zimmerbrand mit eingeschlossener Person. Nach Ankunft der mit fünf Fahrzeugen und über 30 Mitgliedern ausgerückten Feuerwehr konnte man im Zuge der Erkundung die Frau aus der Wohnung retten.

Parallel dazu wurde ein Atemschutztrupp ins Innere der Wohnung geschickt, um den Kleinbrand abzulöschen und die in der Wohnung vermisste Katze zu suchen. Bis zur medizinischen Versorgung durch ein Notarztteam des Roten Kreuzes wurde die gerettete Person durch die Feuerwehr betreut. Kurze Zeit später konnte die Katze gefunden und ins Freie gebracht werden.

Im Anschluss wurden die giftigen Rauchgase mit Hilfe eines Belüftungsgeräts aus der Wohnung entfernt und die Polizei bei der Brandursachenermittlung unterstützt. Nach Abschluss sämtlicher Tätigkeiten an der Einsatzstelle transportierten zwei Kameraden die gerettete Katze zur Versorgung in eine Tierklinik.

