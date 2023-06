Selbstbehalt für Vereine fällt heuer moderater aus

Im Oktober 2010 hat der Gemeinderat die Tarife und Regelungen für die Erbringung und Verrechnung von Naturalleistungen einstimmig beschlossen. Bis zum 5. Mai 2023 wurden die Tarife nicht mehr angepasst und die Regelungen nicht evaluiert, erklärte Vizebürgermeisterin Franziska Olischer, ÖVP, als zuständige Stadträtin. „Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen, aber auch in Hinblick auf neue Anforderungen in Bezug auf die Umwelt- und Klimarelevanz von Veranstaltungen, waren die 2010 beschlossenen Regelungen in angepasster Form weiterzuentwickeln bzw. zu ergänzen.“

Vor etwa zwei Wochen hat die Gemeinde die Kosten für Naturalleistungen (Bänke, Stühle, Podeste, …) von zehn auf 50 Prozent in die Höhe geschraubt. Der Aufschrei von Vereinsvertretern – vor allem aus dem Kulturbereich blieb nicht aus. Dieser Schritt treffe „uns plötzlich und knapp vor dem Konzert“, führte etwa Doris Reiser von der Singakademie ins Treffen. Michael Werba vom „Philharmonia Zyklus“ ärgerte sich ebenfalls über die nicht gegebenen „Planungssicherheit“.

Kulturstadt Stephan Schimanowa, SPÖ, Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP, und Olischer haben sich umgehend mit der Kritik befasst und sich auf eine Übergangslösung geeinigt, die im Gemeinderat am 30. Juni beschlossen werden soll. Heuer soll die Erhöhung noch moderat ausfallen: 20 statt 10 Prozent, 2024 werden die 50 Prozent dann allerdings Realität.

Olischer hat Zahlen parat: „Die Stadtgemeinde Mödling hat im Vorjahr fast 1,5 Millionen Euro an Geld- und Naturalsubventionen zur Unterstützung von Veranstaltungen, Events und sonstigen Vereinsaktivitäten aufgewendet. Eine Serviceleistung, die ihresgleichen sucht und die auch eine große Wertschätzung für die Arbeit der Vereine darstellt.“ Olischer befürworte die Neuregelung (50 Prozent Selbstbehalt ab 2024), da damit auch „Wildwuchs“ eingedämmt werden könne. „Bis jetzt hat man für Naturalleistungen, die z.B. einen rechnerischen Wert von 1.000 Euro hatten, lediglich 100 Euro bezahlt. 900 Euro hat die Stadt übernommen. Entsprechend großzügig ist so mancher Verein mit seinen Bestellungen umgegangen.“

Keine Unterstützung für politische Veranstaltungen

Neu ist auch, dass Veranstaltungen von politischen Parteien und/oder deren Organisationen „von jeglichen Subventionen durch die Stadtgemeinde Mödling ausgeschlossen sind“, betont Olischer. Sehr wohl werden aber Naturalleistungen für religiöse Veranstaltungen staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften und Veranstaltungen, die ausschließlich wissenschaftliche, Humanitäts- oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, wobei der Erlös der Veranstaltungen zu 100 Prozent einem sozialen Zweck zugeführt werden muss, „zu 100 Prozent von der der Stadt subventioniert“.