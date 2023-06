Fast 6.000 Euro wurden erlaufen

Der Verein „sports4everybody“ mit Präsident Sepp Resnik an der Spitze lud zur Benefizveranstaltung „Run4yourclub“ ins Galaxy Fitnessstudio in Brunn am Gebirge. Gemäß den Zielen des Vereins spenden Sponsoren und VIPs Geld, das durch den Lauf dem Sportnachwuchs in diversen Vereinen zugutekommt. Damit werden Sportaktivitäten ermöglicht, die sonst wegen Geldmangels nicht stattfinden können. Unter anderem schnürten Muskelmann Franz Müllner, Toni Polster, Boxer Marcos Nader, Michaela „Wendy Night“ Wolf, Eishockey-Crack Benjamin Nissner, Trixi Schuba, Galaxy-Besitzer Thomas Haasmann und Arnold Grabner längstdienender Sport-Nationalrat Österreichs & ASKÖ Urgestein die Laufschuhe. Fast 6.000 Euro kamen zusammen.