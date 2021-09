Eines wurde offensichtlich: Begegnungen und Gespräche hatten während der Corona-Zeit alle vermisst. Wie viel stärker jedoch Frauen mit Gewalterfahrung durch die Pandemie betroffen waren, legte Gaby Steiner, Obfrau des Frauenhauses, dar: „Wir sind so unglaublich dankbar, dass der Soroptimist Club Mödling Frauen unterstützt, die diese Zuwendung am dringendsten brauchen! Durch eure enorm engagierte Gemeinschaftsleistung können wir sie nun zurück in ein Leben mit Zukunft begleiten!“ Sozialstadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, weiß, dass „Frauen in einer derartigen Notsituation dringend Hilfe brauchen. Dass die über alle Parteigrenzen so gut funktioniert, ist uns ein großes Anliegen".

„Gewalt hat in unserer Gesellschaft absolut keinen Platz“, konstatierte Hradil-Miheljak: „Wir setzen uns intensiv für Frauen ein, die unsere Hilfe wirklich brauchen.“ Sprach's, überreichte Steiner eine 8.000-Euro-Spende und freute sich über das fünfjährige Bestehen des Mödlinger Clubs

