Tierisch lustiger Abend bringt 15.000 Euro

Nach den erfolgreichen Sommerkabaretts 2019 und 2022 sorgte erneut Österreichs Kabarett-Elite wieder für einen Abend zugunsten des Tierschutzhaus Vösendorf. Mit 500 verkauften Tickets schafften es Eva Maria Marold, Gernot Kulis, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle sowie Tricky Niki in der ausverkauften Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf, die Lachmuskeln des Publikums zu strapazieren. Initiiert wurde das Projekt von Monica Weinzettl, die sich unter anderem als Botschafterin von Tierschutz Austria schon lange für den Tierschutz engagiert. „Es freut mich sehr, dass der Abend ein voller Erfolg war und der gesamte Erlös den Tieren in Vösendorf zugutekommt.“

Insgesamt brachte der Abend rund 15.000 Euro ein, die eins zu eins an die Schützlinge von Tierschutz Austria und in ihre Versorgung gehen. Alle Kabarettisten traten pro bono auf. Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria, bedankte sich bei allen Mitwirkenden und dem Publikum. „Jeder Cent kommt unseren über 1.200 Tieren im Tierschutzhaus in Vösendorf zugute.“