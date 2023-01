„Chamber Orchestra Mödling“: Comeback mit Benefiz-Konzert

Werbung

Sie ist Musikerin mit Leib und Seele, seit 30 Jahren wohnt sie in Mödling. 2017 gründete die aus Ried im Innkreis stammende Barbara Kajetanowicz das „Chamber Orchestra Mödling“.

„Als ich im Zuge eines Liederabends in Rumänien den bulgarischen Dirigenten Ivan Iliev kennengelernt habe, haben wir die Idee eines professionellen Kammerorchesters mit Schwerpunkt Barockmusik und Klassik entwickelt“, erinnert sich die Professorin für Gesang. Es folgten Weihnachtskonzerte 2017 und 2019, dazwischen gab’s auch Kooperationen mit anderen Orchestern.

Organisatorin der „Papst-Konzerte“

2019 managte Kajetanowicz den Österreich-Beitrag der beiden „Papst-Konzerte“ anlässlich des Geburtstages von Franziskus in den Kathedralen von Hongkong und Macao, wozu sie auch das „Chamber Orchestra Mödling“ mit auf Tournee nahm. Dann sorgte Corona für eine längere Zwangspause. Dennoch gelang im Juli 2021 in St. Othmar die Durchführung eines Barockkonzerts.

Inzwischen hat die Zusammenarbeit mit Ivan Iliev mit einigen Auslandsprojekten wieder Fahrt aufgenommen: „Wir wollen das ‚Chamber Orchestra‘ wieder auferstehen lassen und dazu habe ich die Benefizkonzerte, die am 11. Jänner, um 20 Uhr in der Stadtgalerie Mödling, und am 12. Jänner, um 19 Uhr im Augustinussaal in Klosterneuburg stattfinden, organisiert“, erzählt Kajetanowicz. Der Erlös kommt der ukrainischen Gemeinde in Mödling zugute.

Barbara Kajetanowicz lädt zu zwei Benefizkonzerten. Foto: Prendinger

Mit dem „Chamber Orchestra Mödling“ möchte Kajetanowicz zusammen mit Ivan Iliev Werke der Kammermusik aufführen, von Barock bis Klassik, aber auch Zeitgenössisches. Auch Workshops und Master classes sind geplant: „Unser nächstes Projekt ist ein Workshop für junge Dirigenten und Sänger im April in Wien.“

