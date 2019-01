Vermutlich aufgrund des starken Windes und des aufgeweichten Erdreiches drohte ein Baum in der Franz Schumeier-Straße umzustürzen. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, brachten die Teleskopmastbühne sowie den Ladekran des Versorgungsfahrzeuges, ein vom Landesfeuerwehrverband in Brunn am Gebirge stationierter Unimog U5000, in Stellung. Schlussendlich musste der Baum abgesägt werden; er wurde im Garten der Eigentümerin abgelegt.

Ein weiterer Einsatz führte die Einsatzkräfte der FF Brunn am Gebirge zu einer Fahrzeugbergung auf der B12a in der Höhe der Autobahnabfahrt von der A21. Ebendort waren ein SUV und ein „Mopedauto“ kollidiert.