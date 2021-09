Idyllisch liegt das neu von Sascha Kühnrich übernommene Lokal „Am Gießhübl“, die ehemalige „Schafhütte“ auf der Gießhübler Heide.

So idyllisch, dass es keine Musikuntermalung brauche, meint Annemarie Schweiger in einer Mail an die NÖN-Redaktion: Die Beschallung werde von ihr eher als störend empfunden: „In dieser prachtvollen Lage will man nach einem stressigen Tag in der Stadt zur Ruhe kommen und sich nicht qualvoll wieder von Lärm berieseln lassen“, lässt sie ihrem Unmut freien Lauf.

„Am Gießhübl“-Chef: „Musik kommt gut an“

„So etwas höre ich zum ersten Mal“, zeigt sich Kühnrich auf NÖN-Anfrage mehr als erstaunt, „die Musik kommt gut an und die Leute genießen sie.“ Gespielt werde in moderater Lautstärke ein bunter Mix aus Hits der 80er-Jahre und Austropop – alles in allem vorwiegend österreichische Musik.

Unverständlich ist für Kühnrich die Reaktion der Dame: „Ich finde es seltsam, dass sie das nicht zu mir sagt, wäre doch der einfachste Weg, das zu lösen.“