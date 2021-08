Ein Laufausflug auf den Anninger endete für den Mödlinger Lucas Drev mit einer bösen Überraschung: weil er sein Auto auf einem der beiden für Golfclub-Mitglieder reservierten Areale abgestellt hat, flatterte ihm eine Besitzstörungsklage ins Haus. Um diese abzuwenden, hat Drev mehr als 300 Euro Gebühr bezahlt. Durch diese Unterlassungserklärung kommt es in solchen Fällen zu keinem Verfahren, das weit höhere Kosten nach sich ziehen würde.

Drev nutzt das waldige Areal rund um den malerischen Richardhof regelmäßig für Ausflüge und ärgert sich, dass er angezeigt wurde, obwohl an dem betreffenden Tag wenig los war: „Ich habe auf einem rumpligen Hügel geparkt und niemandem einen Parkplatz weggenommen. Ich habe kein Schild gesehen, wonach dieses Areal für die Golfer reserviert ist.“

Der Hobbysportler findet die Vorgangsweise des Golfclubs für übertrieben und will andere für das Problem sensibilisieren: „Man hätte mich darauf aufmerksam machen können, dass ich falsch parke. Es muss ja nicht gleich mit Klage gedroht werden.“

Der Manager des Golfclubs, Günter Nemeth, sieht sich gezwungen, „Falschparker rigoros anzuzeigen: An sonnigen Tagen werden wir von Ausflüglern regelrecht überschwemmt, auch an den Wochenenden sind die Parkflächen häufig brechend voll. Die Hinweistafeln sind gut sichtbar. Es kann nicht sein, dass meine Clubmitglieder, die zahlende Gäste sind, keine Stellflächen mehr vorfinden.“

Nemeth will mehr Bewusstsein für tolerantes Miteinander schaffen, die zahlreichen Ausflügler machen ihm in vielerlei Hinsicht Probleme: „Ich muss große Mengen Müll entsorgen, einige Erholungsuchende respektieren die Absperrungen nicht und nutzen die Grünflächen des Golfplatzes für private Aktivitäten. Hier will ich bewusst Grenzen setzen – die Kosten für angerichtete Schäden sind hoch.“