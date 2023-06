Mödling: Goldene Tanzschuhe für Gerhard Müller

Die Schwarzkogler Mödling, feierten vor wenigen Tagen ihr 75-jähriges Bestehen. Und seit 64 Jahren dabei ist Gerhard Müller. Als „Reisender in Sachen Volkstanz“ war Müller in hunderten Gemeinden unterwegs. Seit 1963 war der Mödlinger als Volkstanzreferent, Berater in volkskulturellen Angelegenheiten und Moderator in rund 140 Gemeinden tätig. Von 1964 bis 2006 war Gerhard Müller außerdem im Vorstand des Landesverbandes, drei Jahre davon auch als Landesobmann.

Angelika Keiblinger überreichte die Goldenen Tanzschuhe

Für seinen Einsatz bekam er von Angelika Keiblinger, Landesobfrau des Verbandes für regionale Kulturarbeit, „Goldene Tanzschuhe“ verliehen. Außerdem brachte der Verband einen Antrag auf eine Ehrung bei der NÖ-Landesregierung ein. Natürlich gratulierten auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Schwarzkogler-Obfrau Gabriele Brandstetter zu dieser besonderen Auszeichnung.