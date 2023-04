NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse lockt nach Laxenburg

Horst Szaal, Präsident des Verbandes Österreichischer Antiquitäten- und Kunsthändler und Messeveranstalter betont: „In diesem Jahr findet die NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse zum 75. Mal statt, deshalb wird diese Jubiläumsausgabe auch mit einer festlichen Eröffnung gestartet. Ich danke allen Ausstellern und Besuchern, die eine so lang andauernde Veranstaltungsreihe ermöglicht haben.“

Antiquitäten und zeitgenössische Kunst

Auch zahlreiche größere Ankäufe von Museen und Sammlern haben laut Szaal zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen. Neben dem umfassenden Angebot an Gemälden hat sich der Schwerpunkt in den letzten Jahren zu den klassischen Antiquitäten hin verlagert, wobei sich die Messe auch der zeitgenössischen Kunst sehr erfolgreich geöffnet hat. So ist diese Messe traditionell bleibend und zeitgemäß zugleich. Diese Kombination spricht traditionell die Besucher an, die auf der Suche nach individuellen Einrichtungsgegenständen sind und dabei Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Wohnstil und Einrichtung werden zunehmend zum persönlichen Statement, und das gewährt Raum für Kunstgegenstände als Bestandteil des täglichen Lebens.

Gemälde von Christian L. Attersee (geb. 1940) "Eifersucht", 2020, Mischtechnik auf Karton signiert, WVZ 9678, 31,5 x 22 cm. Foto: Kunsthandel Stock

20 Kunstexperten beraten beim Kunstkauf und garantieren für die Echtheit der Exponate. Präsentiert werden Kunstschätze von der Gotik bis zur Gegenwart – Museales für versierte Sammler wie auch Erschwingliches für ein jüngeres Publikum. Der Messerundgang führt durch den großen ovalen Festsaal mit seinem Deckenfresko von Vinzenz Fischer bis hin zum Schlosstheater des Blauen Hofes.

Umfangreiches Messeprogramm

Das Messeprogramm beinhaltet Gemälde von Tina Blau, Marie Egner, Alfons Walde und Olga Wisinger Florian genauso wie zeitgenössischer Künstler u. a. von Christian Ludwig Attersee, Franziska Maderthaner, Saša Makarová, Hans Staudacher u.v.a. Weiters findet der Kunstliebhaber Grafiken von Arik Brauer, Alexander Calder, Sam Francis, Roy Lichtenstein, Pablo Picasso und Tom Wesselmann. Bei den Asiatika ist eine feuervergoldete Bronze des Buddha Shakyamuni aus Tibet, 17. Jh., zu nennen. Exponate einer österreichischen Gotik-Skulpturensammlung werden genauso begeistern wie museale oberösterreichische bemalte Bauernmöbel.

Feuervergoldete Bronze des Buddha Shakyamuni, Tibet, 17. Jh., Höhe 15,8 cm. Foto: Galerie Darya

Ein Tafelaufsatz mit der Darstellung eines Kamels mit Reiter, Alt Wien, Mitte 19. Jh., steht als Beispiel für meisterlich gearbeitete Silberexponate, prachtvolle Art déco Smaragdohrringe für ein umfassendes Schmuckangebot. Art déco Speisezimmermöbel, antike Teppiche und seltene Uhren runden das Angebot ab.

Sonderausstellung „Textilkunst aus dem Nomadenzelt“

Kössl Kunst & Teppich präsentiert im Theatersaal des Schlosses Laxenburg antike Knüpf- und Wirktextilien aus turkmenischen, persischen und anatolischen Nomadenzelten. Da die in diesen Gebieten nomadisierenden Turkstämme meist um 1900 sesshaft gemacht wurden, sind diese Gegenstände des Hausrates heute sehr selten zu finden. Sie sind auch in erstklassigem Erhaltungszustand. Ein besonderes Beispiel ist ein anatolischer Mudjur Gebetsteppich, geknüpft um 1800, mit zwei nebeneinander liegenden Mihrabs.

Zeitgenössische Skulpturen für den Outdoor-Bereich

Die Art Lounge mit Blick in den Laxenburger Schlosspark ist mittlerweile ein beliebter Treffpunkt für Sammler von zeitgenössischen Plastiken geworden. Dieses Jahr werden einzigartige Skulpturen von Mario Dalpra, Hans-Peter Profunser, Sebastian Rainer, Maximilian Verhas und Judith Wagner für den Outdoor-Bereich präsentiert.

Messedaten: 75. NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse im Schloss Laxenburg, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg; Öffnungszeiten: 22. April bis 1. Mai 2023, täglich 11 – 18 Uhr, Eintritt: Tageskarte 8 Euro, Seniorinnen und Senioren 5 Euro. Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studentinnen und Studenten mit NÖ Card. Damen haben am Donnerstag, 27. April freien Eintritt, Herren am Freitag, 28. April. www.wikam.at

