Ein Drachen für die Besten des Stadttheaters Mödling

Seit einem Vierteljahrhundert bespielt Intendant Bruno Max mit seinem Team das Mödlinger Stadttheater. Auch im Jubiläumsjahr werden herausragende Leistungen mit dem Stadttheaterdrachen gewürdigt. Die Zuschauer werden um ihre Bewertungen gebeten und fungieren als Jury. Vergeben wird der Drachen in den Kategorien: interessanteste Leistung einer Schauspielerin, interessanteste Leistung eines Schauspielers, interessanteste Aufführung, interessanteste Ausstattung, beste/r Nebendarsteller/in, „New Kids on the Block“-Award, Mitarbeiter des Jahres/ Best Staff.

Zugleich wird das Ende der Saison gefeiert: Am Samstag, dem 24. Juni, um 21.30 Uhr, nach der Vorstellung von "Die Kunst der Komödie". Reservierung und Info: 01 / 544 20 70