Besonderer Kreuzweg in St. Bonifaz .

Friedrich Siegel (1931 bis 2017) stammt aus der Buckligen Welt in Niederösterreich (Krumbach), studierte an der Akademie der Bildenen Künste und malte mit 17 sein erstes Bild: „Heiß wäre das“. Neben seinen Jobs als Gebrauchsgrafiker und Konsulent verbrachte er jede freie Minute an der Staffelei. 1974 übersiedelte Siegel nach Breitenfurt, wo der Tiefgläubige in St. Johann auch als Mesner tätig war.