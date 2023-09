Perchtoldsdorfer Gym-Neulinge trumpften als Minions auf

Der Andrang war riesig: Das School Opening Event für die 1. Klassen am BG/BRG Perchtoldsdorf, das seit vielen Jahren stattfindet, genießt mittlerweile Kultstatus. Nach Kennenlernspielen im Klassenverband und Geschicklichkeits- und Sportwettbewerben wie einem Scooterslalom kam der traditionelle Höhepunkt: ein gemeinsamer Tanz im Schulhof – heuer war es der „Papaya-Banana-Song“ aus dem Film MINIONS. Schon im Laufe der Woche wurden dafür im Werkunterricht Masken gebastelt. Sport- und Biologielehrerin Daniela Miksch, die schon seit Jahren für die Choreografie verantwortlich zeichnet, studierte mit den Kindern – und tanzwilligen Eltern – im Laufe des Festes die Schritte ein. Und als „Oberminion“ hatte Lisa Fischer gleich in ihrem ersten Dienstjahr am BG/BRG Perchtoldsdorf ihren großen Auftritt. Für das leibliche Wohl sorgten wieder Mitglieder des Elternvereins, ohne deren vielfältige Unterstützung dieses Fest in dieser Qualität nicht möglich wäre.