Was macht Wels anders als Mödling, um Besucher in die Innenstadt zu locken? Diese Frage beantwortete der Welser City Manager Peter Jungreithmair, der als Gastredner beim Wirtschaftsforum Mödling, organisiert vom Stadtmarketing und dessen Obmann Gert Zaunbauer, eingeladen war. Dabei kämpfte Wels so wie viele Städte damit, dass die Innenstadt zunehmend verwaiste und sich Shopping Centers an der Peripherie ansiedelten.

Jungreithmair berichtete: „Der erste Schritt war, dass Bürgermeister, Tourismusobmann, Wirtschaftsstadtrat, die größten Händler und Gastronomiebetriebe und meine Wenigkeit als Citymanager beschlossen, fix an einem Strang zu ziehen. Da darf nichts Unausgesprochenes zwischen den handelnden Personen bleiben, Gutes wie Schlechtes.“ So brachte Wels in den vergangenen drei Jahren mehr als 5,8 Millionen Besucher in die Stadt.

Zaunbauer dämpft aber überzogene Erwartungen: „Das alles ist nicht von heute auf morgen gegangen. Es gab auch Widerstand und negative Stimmen. Wichtig ist aber in so einer Situation, alle mit ins Boot zu holen. Und den Glauben nicht daran zu verlieren, dass der Umschwung gelingen kann.“ Auch eine gehörige Portion Humor sei wichtig, denn eine schlechte Stimmung würden garantiert nicht zu einer Verbesserung der Situation führen.

Die Kompetenzen an einer Stelle bündeln

Was sich Zaunbauer aber wirklich wünscht: „Natürlich kann man die Situation von Wels nicht 1:1 auf Mödling übertragen. Aber ein eigener Wirtschaftsstadtrat, der gebündelt diese Kompetenzen in der Hand hält und der erste Ansprechpartner für Wirtschaftstreibende ist, würde meiner Meinung nach die Situation sofort dahingehend verbessern, dass es einen klar definierten Zuständigen gibt.“ Das Mödlinger City Management will Zaunbauer nicht schlecht machen, aber dieses sei mit so vielen Aufgaben eingedeckt, dass es mittlerweile schon mit der Organisation von Veranstaltungen voll ausgelastet sei.

Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, warnt davor, die Situation von Wels und Mödling eins zu eins zu vergleichen. Er meint: „Wels hat ein Industriegebiet und einen Wirtschaftspark, Mödling hat als Betriebserweiterungsfläche gerade einmal 25.000 m² hinter dem WIFI-Gebäude, die der Landesimmobiliengesellschaft gehört. Wir haben mit Vizebürgermeister Ferdinand Rubel einen Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft, der sich sehr gut um diese Dinge kümmert. Bei Leerständen haben wir oft keine Handhabe, weil sich Geschäftsgebäude im Privatbesitz befinden. Ich gebe aber zu, dass die Idee Charme hat, einen Wirtschaftsstadtrat zu ernennen, schon allein aus dem psychologischen Grund, damit alle Beteiligten zusammenhalten und an einem Strang ziehen.“