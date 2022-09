50 Jahre Wienerwald

Lang war die Liste der Ehrengäste, darunter Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, und Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, SPÖ, die gekommen waren, um das 50-jährige Bestandsjubiläum zu feiern. Und groß war die Schar der Mitwirkenden, die ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatten, um den Festakt zu einem denkwürdigen Ereignis zu gestalten.

„Wir sind eine junge und bunte Gemeinde mit vielen Vereinen, einem regen geselligen Leben und mitten in der gesunden Natur des Biosphärenparks.“

Der Obmann des Kulturvereins, Günter Bergauer, moderierte das Event, das im Rahmen des zweitägigen Bauernmarktes am Sonntagvormittag nach der von Abt Maximilian Heim und den Pfarrern Thomas Magreiter, F. N’Dudi, und P. Franziskus zelebrierten Messe stattfand. Bürgermeister Michael Krischke, ÖPV, einst jüngster und inzwischen längstdienender (27 Jahre) Ortschef des Bezirks, hielt Rückschau auf die ereignisreiche Geschichte der Gemeinde, die mit einer Fläche von 48 km² die größte des Bezirks ist.

Foto: Schätzle

„Wir sind eine junge und bunte Gemeinde mit vielen Vereinen, einem regen geselligen Leben und mitten in der gesunden Natur des Biosphärenparks. Für unsere Beliebtheit spricht die Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren einen enormen Zuzug zu verzeichnen hatten, wir haben in meiner Amtszeit vier neue Kindergartengruppen eingerichtet und eine neue Volksschule gebaut, die heuer erstmals acht Klassen hat.“

Eichtinger würdigte den Umstand, dass es Wienerwald gelungen ist, seinen liebenswürdig-ländlichen Charakter in der Nähe der Hauptstadt zu bewahren. Anlässlich des Jubiläums wurde auch das neue Buch „Der gemeinsame Weg“ von Andrèe Heindl und zahlreichen mitwirkenden Autoren präsentiert, das mit stattlichen 440 Seiten und zahlreichen Fotos um 36 Euro zu haben ist.

Foto: Schätzle

Der Festakt wurde von vielen Mitwirkenden, unter anderen der Teenie Brass Band, den WW Voices und den Volksschulkindern gestaltet.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.