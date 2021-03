Top-Winzer für "Freigut Thallern".

Traditionell wurden die Weine in Thallern schon immer von Top-Winzern der Region gekeltert. "Aktuell zeichnen vier Betriebe für die Vinifizierung des Traubenmaterial verantwortlich: Weingut Alphart, Weingut Alphart am Mühlbach, Weingut Aumann sowie Weingut Gebeshuber“, betont Erich Polz jun., dessen Familie das "Freigut Thallern" in Gumpoldskirchen gepachtet hat.

„Ich bin froh, dass unter der Schirmherrschaft des ,Freigut Thallern' diese historisch einzigartigen Lagen erhalten und von renommierten Betrieben aus der Thermenregion bewirtschaftet werden“, betont Lorenz Alphart, der aus den Trauben des Pressweingartens einen Rotgipfler keltert.

„Frischer Wind im historischen Herzstück der Thermenregion“, so beschreiben Katharina Graner, Geschäftsführerin des "Freigut Thallern", und Polz jun. die vinophile Neuausrichtung. „Das Freigut besteht seit 1141. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht der Erhalt der historischen Substanz als wichtiger Teil der österreichischen Weinbaugeschichte. Das gilt sowohl für die Weingartenanlagen als auch für die Gebäudestruktur.“

Leo Aumann und Karl Alphart sind gemeinsam mit der Familie Polz im Jahr 2011 am Freigut Thallern eingestiegen und seitdem für die Vinifizierung verantwortlich. Seit der Ernte 2015 vervollständigen Lorenz Alphart sowie das Weingut Gebeshuber die Gemeinschaft der „Thallern-Winzer“.

„Geschichtsträchtige, alte Reben bringen auf der ganzen Welt die größten Weine hervor, so auch in Thallern“, betont Florian Alphart, der am Freigut Teile der Lage „Ried Student“ bewirtschaftet. „Große Tradition, zeitgemäß interpretiert. Klar, puristisch, fein“, merken Paul und Ferdinand Gebeshuber an: „Für uns ist es eine spannende Herausforderung, aus einigen der ältesten Lagen Österreichs mit unserer Philosophie charaktervolle Weine zu produzieren“.

Für Aumann, unter dessen Obhut die Riede Ronald bearbeitet wird, ist es "eine Freude für das Freigut Thallern Wein zu machen". Lorenz Alphart vom Weingut Alphart am Mühlbach vinifiziert aus dem Pressweingarten einen Rotgipfler für Thallern und ist von der Qualität der Anlagen begeistert.

Zum "Freigut Thallern" gehören ein Hotel (mit eigener Kapelle), Seminarräumlichkeiten sowie die Gebietsvinothek der Thermenregion. Im Fokus der Betreiber steht der Erhalt der historischen Substanz als wichtiger Teil der österreichischen Weinbaugeschichte.

www.freigut-thallern.at