Der Taktstock liegt in Montreal

Alexis Hauser (76) dirigierte im Laufe seiner langen und erfolgreichen Karriere große internationale Orchester in den USA, Kanada, Italien oder Japan. Er leitet aktuell das McGill Symphony Orchestra in Montreal und hat sich mit der Einspielung aller Gustav Mahler-Symphonien einen Lebenstraum erfüllt. Auch seine Einspielungen von Arnold Schönbergs Werken „Verklärte Nacht“ oder der „Gurre Lieder“ sind legendär. Ludwig van Beethoven hält Hauser für „das größte Genie und unübertroffenen Neuerer der Komposition“, auch Richard Wagner oder Anton Bruckner dirigiert Hauser mit Freude.

Für seine Verdienste als Kulturbotschafter Österreichs hat Botschafterin Sylvia Meier-Kajbic im Vorjahr im Rahmen eines Konzerts in Montreal dem (Teilzeit-)Mödlinger das Goldene Ehrenzeichen der Republik überreicht. Im Rahmen des Besuches in Mödling gratulierte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Kulturausschusses im Nationalrat Hauser zur Auszeichnung. Der Geehrte freute sich mit seiner Gattin Cristina Monica sehr über die Anerkennung und betonte, wie „geschätzt der Name der Kulturstadt- und Musikstadt Mödling dank Beethoven und Schönberg bei seinen Studierenden aus aller Welt ist“.