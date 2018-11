Fast jeder Österreicher kennt und liebt sie: Niemetz Schwedenbomben. Das Traditionsprodukt wird seit über 90 Jahren in feinster Konditorqualität hergestellt. Für alle, die von der heimischen Köstlichkeit nicht genug bekommen, bietet Niemetz ein besonderes Highlight an: In Workshops kann man seine eigenen Schaumkuss-Kunstwerke gestalten.

Seit mittlerweile zwei Jahren können Schwedenbomben-Liebhaber in Wiener Neudorf eineinhalb Stunden als Hobby-Konditormeister verbringen. Das Erlebnis, eigene Schwedenbomben herzustellen, ist der Renner! Jetzt wurde eine bedeutende Marke geknackt: Der 20.000ste Workshop-Teilnehmer hat am süßesten Kurs Österreichs teilgenommen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat dem Jubiläumsbesucher heute persönlich gratuliert – natürlich nicht ohne sich selbst an der Herstellung einer frischen Schwedenbomben-Kreation zu versuchen.

Eigene Schwedenbomben

Wer schon immer seine eigenen Schwedenbomben herstellen wollte, kommt am Produktionsstandort in Wiener Neudorf voll auf seine Kosten. In eineinhalbstündigen Workshops können Süßwarenliebhaber ihre ganz persönlichen Schwedenbomben gestalten.

Die Teilnehmer erfahren spannende Hintergrundinformationen zum süßen Traditionsprodukt und können im Anschluss selbst Hand anlegen: Ob in Herz-Form, mit Nüssen bestreut oder weißer Schokolade übergossen – jeder bestimmt für sich, wie seine Meisterwerke aussehen sollen. Die Schwedenbomben, die noch nicht vernascht wurden, dürfen in einer selbst verzierten Verpackung mit nach Hause genommen werden. Die Workshops – egal ob für Familien, Schulklassen oder Kindergeburtstage – sind ein wahrer Publikumsmagnet.

Gerhard Schaller, Geschäftsführer Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben Niederlassung Österreich: „Für viele bedeuten die Schwedenbomben eine Stück Kindheit. Bei uns erhalten sie viele spannende Hintergrundinformationen und erfahren, woher der Name stammt, wie die bekannte Form zustande kommt, und natürlich: sie können ihre eigene Schwedenbombe herstellen! Die Nachfrage war von Beginn an groß. Mit so einem unglaublichen Erfolg haben aber selbst wir nicht gerechnet. Ich danke allen treuen Schwedenbomben-Fans!“.

Glückwünsche zu Besuch Nummer 20.000

Nun wurde der Rekord geknackt: Der 20.000ste Workshop-Teilnehmer wurde im Hause Niemetz begrüßt. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beglückwünschte den strahlenden Jubiläumsbesucher live vor Ort in Wiener Neudorf und ließ es sich nicht nehmen, auch gleich selbst ihre persönliche Kreation herzustellen.

Dabei bewies sie großes Geschick, begeisterte die anwesenden Gäste und wurde im Anschluss gemeinsam mit dem Jubiläumsteilnehmer als „Ehren-Konditormeister“ ausgezeichnet. Nach der gemeinsamen Präsentation der schokoladigen Köstlichkeiten gratulierte Johanna Mikl-Leitner dem Jubiläumsbesucher nochmal persönlich. Sie wurde mit einem Korb voller süßer Produkte, einem Blumenstrauß sowie einem Monatsvorrat Schwedenbomben beglückwünscht.

„Die Niemetz Schwedenbomben sind nicht nur bedeutende kulinarische Botschafter unseres Landes, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für die Region. Für mich war es heute eine Premiere im doppelten Sinn. Ich konnte endlich dem neuen Zuhause der Schwedenbomben einen Besuch abstatten und zum ersten Mal auch selbst meine eigene Schwedenbomben kreieren“, so Landhauptfrau Johanna Mikl-Leitner.