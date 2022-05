Pflegepersonal aus Bezirk Mödling: "Wünschen uns mehr Zeit"

Werbung

Die Situation sei zwar schwierig, aber es brauche auch die Betonung der positiven Seiten der Pflegeberufe, davon ist Manuela Miedler überzeugt.

„In allen Medien hört man immer nur von der Krise, in der die Pflegeberufe stecken. Aber kaum jemand rückt mal jene Menschen in den Mittelpunkt, die aus völlig anderen Bereichen kommen und sich dann für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden, noch dazu in einem Abendlehrgang“, schildert Miedler.

Sie fügt hinzu: „Das ist für die Schülerinnen und Schüler noch einmal herausfordernder, denn sie arbeiten ja tagsüber und kommen dann am Abend zu uns nach Biedermannsdorf. in die HLW, wo unsere Schule untergebracht ist.“ Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer haben bereits den Pflegeassistent in der Tasche. Jetzt absolvieren sie die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer, entweder mit Schwerpunkt Altenarbeit oder Behindertenarbeit.

Petra aus Mistelbach: „Ich komme eigentlich aus Mistelbach, lebe und arbeite aber in Wien in einer Einrichtung für betagte und pflegebedürftige Menschen. Wenn Lehrgangstage sind, fahre ich nachher heraus nach Biedermannsdorf. Ich habe den Schwerpunkt Altenarbeit gewählt, ich bin bereits ausgebildete Pflegeassistentin. Der Abendlehrgang in Biedermannsdorf ermöglicht es mir, Arbeit und Weiterbildung unter einen Hut zu bekommen. Für mich ist das fachliche Hintergrundwissen entscheidend. Es ermöglicht in der Praxis andere Zugänge, ich habe im Unterricht andere Blickwinkel auf die Arbeit bekommen. Die größte Herausforderung bleibt aber, im Arbeitsalltag die Zeit zu finden, das Gelernte auch tatsächlich anzuwenden. Die Betreuungsschlüssel sind oft so gewählt, dass, wenn auch nur einer ausfällt, kaum mehr Zeit bleibt als für die Basisarbeit. Hier ist die Politik gefordert.“

Nikos aus Hennersdorf: „Ich muss Petra recht geben, ich arbeite 16 Stunden in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen in Wien. Auch bei uns ist der Personalmangel zu spüren, denn teilweise muss es dann immer schnell, schnell gehen, wenn nicht einmal der vorgeschriebene Personalplan erfüllt ist, weil sich keine Mitarbeiter finden. Ich will Fachsozialbetreuer werden und dann noch eines drauf setzen, das Diplom in Wien machen, um diplomierter Sozialberater zu werden. Mich hat der Zivildienst in den Pflegebereich gebracht, ursprünglich habe ich als Tanzlehrer gearbeitet. Der Beruf ist erfüllend und anstrengend gleichzeitig. Ich wünsche mir so viel Zeit, um auf meine Klienten so eingehen zu können, wie wir es hier lernen.“

Sandra aus Kottingbrunn: „Das eine ist die Theorie, das andere die Praxis. Um das Beispiel der basalen Stimulation zu nennen: Das ist eine Technik, die Zeit braucht, da muss man sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen. Die hat man aber nicht, wenn man in der Behindertenbetreuung arbeitet. Da ist das Problem des Personalschlüssels. Das erzeugt einen Dauerstress, den viele Kolleginnen und Kollegen nicht aushalten. Ich mache den Lehrgang, um noch mehr Rüstzeug für die Praxis zu bekommen und mit der herausfordernden Situation besser umgehen zu können. Es ist aber trotzdem ein Beruf, der sehr viel Freude macht. Man muss sich auch der schönen Seiten, die dieser Beruf bietet, bewusst sein – die Freude und die Dankbarkeit der Menschen, was man hier an Gefühlen und Herzlichkeit zurückbekommt, bekommt man sonst nirgends.“

Rosa aus Neu-Mitterndorf: „Man darf bei aller Kritik nicht vergessen, dass man von den Menschen, die man betreut, sehr viel zurückbekommt. Ich habe vor den Ausbildungen im Pflegebereich in einem ganz normalen Bürojob gearbeitet. Vom Computer bekommst du aber nichts zurück. Irgendwann hatte ich das Gefühl, das nicht mehr auszuhalten. Erst habe ich den Pflegassistenten gemacht, jetzt mache ich die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer und absolviere ein Praktikum im Pflegeheim in Laxenburg. Man betreut auch die Seele der Klienten mit, denn gerade bei Demenzpatienten braucht es sehr viel Zeit, um mit ihnen in Interaktion zu treten, etwa beim Mensch ärgere dich nicht spielen.“

Elisabeth aus Wr. Neudorf: „Ich arbeite in einer Behinderteineinrichtung in Gaaden, die über genügend finanzielle Mittel im Hintergrund verfügt. Deshalb macht mir die Arbeit dort auch so viel Freude. Ich habe viel Zeit, um auf die Bewohner einzugehen. In jüngeren Jahren hätte ich mir diese Arbeit nicht vorstellen können, ich habe die HTL gemacht und dann in einem technischen Beruf gearbeitet. Aber erst in der Betreuung beeinträchtigter Menschen habe ich meine Berufung gefunden.“

Schul-Leiterin Manuela Miedler betont: „Man sollte für diesen Beruf leuchten, aber nicht brennen – sonst ist man schnell ausgebrannt. Jeder muss für sich einen Weg finden, um sich vom Arbeitsalltag abzugrenzen. Diese Psycho-Hygiene ist in Pflegeberufen enorm wichtig.“

