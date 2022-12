Betriebe starten Bewerbungs-Offensive

Werbung

Die 16-jährige Katharina ist eine von insgesamt 22 ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die derzeit einen speziellen Übergangslehrgang an der HTL Mödling besuchen. Das Mädchen ist seit März in Österreich, hat sich schon gut eingelebt, lernt fleißig Deutsch und denkt darüber nach, was sie einmal werden will. „Lehre und Technik sind interessant“, sagt sie. Wo sie sich bewerben soll, wisse sie allerdings nicht wirklich.

So wie ihr geht es aktuell vielen ihrer jugendlichen Landsleute, die aus dem Kriegsgebiet nach Österreich geflüchtet sind. Genau hier hakt ein Projekt der Industriellenvereinigung (IV) ein, bei dem Schulen und Betriebe vernetzt werden, damit die Teenies Einblicke in spannende Berufsbilder in der Industrie erhalten. Dabei geht es vor allem darum, den Burschen und Mädchen die Lehre als attraktive Alternative zum vollschulischen Angebot vorzustellen.

Den Auftakt der Initiative gab es in der HTL Mödling mit Vertreterinnen und Vertretern des IV-Mitgliedsbetriebes TSA (Traktionssysteme Austria). Das in Wiener Neudorf situierte Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Traktionsantrieben. Die einzelgefertigten Motoren werden in Lokomotiven, High-Speed-Zügen, Elektrobussen oder U-Bahnen eingebaut.

Danijel Cvijanovic, Leiter des Bereichs Produktion & Produktionsplanung und einst selbst Schüler an der HTL Mödling, erzählte vom Berufsalltag sowie über Lehre & Karriere im Unternehmen. Aktuell werden jedes Jahr vier Lehrlinge aufgenommen. Diese müssen sich in einem Casting stellen, das im Jänner stattfindet. Hier geht es um Basiswissen in Mathematik, Deutsch, Englisch, handwerkliches Geschick und auch, ob man zum Unternehmen passt. Künftig plant TSA, bis zu acht junge Leute aufzunehmen. „Unsere Lehrlinge bilden weiterhin unser Fundament und mit gelerntem Personal aus dem Ausland wollen wir dann eine schöne Mischung haben“, betonte Cvijanovic

Der Bereichsleiter erachtet es als sehr wichtig, dass produzierende Unternehmen in die Schulen gehen: „Die Babyboomer gehen bald in Pension. 2026/2027 wird es immer schwieriger werden, gute Leute zu finden. Und wir sehen natürlich auch, dass der Ausbildungsstand der heutigen Jugendlichen nicht mehr zu vergleichen ist wie beispielsweise vor 15, 20 Jahren.“ TSA arbeite jedenfalls intensiv mit der HTL Mödling zusammen.

Katharina und ihre Klassenkolleginnen und – kollegen fanden den Vortrag spannend. In weiterer Folge wird es eine Exkursion nach Wiener geben, um live zu sehen, wie die Produktion bei TSA funktioniert.

