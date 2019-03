Elektrogeräte "finanziert" - 494.000 Euro Schaden .

Eine Mitarbeiterin eines Elektronikgroßmarktes in der Shopping City Süd schlug telefonisch in der Polizeiinspektion Vösendorf Alarm. Drei Männer haben offensichtlich gefälschte Lohnzettel vorgelegt, um an die Kreditfinanzierung von Elektrogeräten zu kommen.