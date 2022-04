Bezirk Mödling: Vorsicht vor falschen Polizisten

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Ein bisher unbekannter, männlicher Täter mit deutschem Akzent hat am Dienstag ein 90-jähriges Opfer aus dem Bezirk Mödling kontaktiert und sich als Beamter des „Kriminalamts“ ausgegeben. In der Nachbarschaft hätten sich mehrere Einbrüche gegeben, meinte der "Ermittler". Sie solle ihr Bargeld in einem Umschlag aus dem Fenster werfen, damit es zur sicheren Verwahrung bei der Polizei weitergeleitet werden könne. Das Opfer nahm den Vorschlag an ...

Mit derselben Masche wurde eine "Polizeibeamtin" bei einem 64-jährigen Opfer vorstellig. Einbrüche einer rumänischen Bande würden bevorstehen; es sei besser, Wertgegenstände der Polizei zur Abholung und sicheren Verwahrung vor dem Haus bereitzustellen. Jetzt fehlen Sachen in hohem 5-stelligen Euro-Bereich.

Wie die Ermittlungen der echten Kriminalbeamten zeigen, kommt es aktuell zu Betrugshandlungen, die unter den Schlagworten „Falsche Polizisten“ und „Kautionsbetrug“ bekannt sind. In diesen Fällen werden von den Tätern Telefonverzeichnisse gezielt nach Personen, vorwiegend Frauen, mit alt klingenden Vornamen durchsucht.

Dann erfolgt ein Anruf, entweder mit unterdrückter Nummer oder die Nummer der örtlichen Polizei bzw. die Notrufnummer wird im Display angezeigt. Die Anrufe erfolgen von Callcentern aus dem Ausland.

Anrufe durch "Polizeibeamte", "Richter" und "Ärzte"

Derzeit am häufigsten auftretende Formen: Die Anruferin oder der Anrufer gibt sich als Polizeibeamtin oder -beamter (vereinzelt auch als Staatsanwältin/Staatsanwalt oder Richterin/Richter) aus und erklärt dem Opfer, dass es in seiner Nähe zu einem Raubüberfall oder Einbruch gekommen sei. Bei den Tätern, die festgenommen werden konnten, sei eine Liste gefunden, auf der unter anderem auch der Name und die Adresse des späteren Opfers vermerkt sind.

Oder die "Polizeibeamtin" bzw. der "Polizeibeamte" merkt an, dass ein Familienmitglied des Opfers einen Verkehrsunfall verursacht habe und sich in Haft befände. Eine Entlassung aus der Haft sei nur gegen Zahlung einer Kaution möglich. Die Abholung des Geldes erfolge ebenfalls durch eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten in Zivil.

Es kann auch sein, dass sich eine "Ärztin" bzw. "Arzt" anruft, und angibt, dass sich ein Familienmitglied wegen einer schweren Erkrankung (in letzter Zeit auch COVID 19) in Spitalsbehandlung ist, für die notwendigen Medikamente ein hoher, meistens fünfstelliger Geldbetrag aufgetrieben werden müsse.

Die Opfer werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vertrauliche Ermittlungen handelt und sie mit niemandem Kontakt aufnehmen sollen. Dann werden sie aufgefordert aus Sicherheitsgründen Geld, Schmuck und Wertsachen an die Polizei zu übergeben. Eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter in Zivil werde diese Gegenstände abholen.

Die richtigen Verhaltensregeln

So viel ist klar: Die Polizei verlangt am Telefon nie die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anrufer Sie nach Wertgegenständen, Bargeld oder Ihrem Kontoguthaben fragt. Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch. Für einen Anruf bei der Polizei nie die Rückruffunktion verwenden, sondern immer die Telefonnummer der Polizei 133 eintippen. Kontaktieren Sie das vermeintlich verunfallte beziehungsweise verhaftete Familienmitglied.

