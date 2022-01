Perchtoldsdorf: Haus eingestürzt

Am Nachbargrundstück Nr. 12 entsteht ein neues Gebäude. Das 14er-Haus, das einst Mauer an Mauer stand, sollte "unterfangen" werden, um während des Baus keine Schäden davonzutragen. Etwa zwei Drittel der hierfür notwendigen Betonierungsarbeiten seien erledigt gewesen, kann die NÖN in Erfahrung bringen. Dann allerdings soll der Bauführer Risse im Erdreich bemerkt und die Bewohnerin aus dem Haus geholt haben. Keine Sekunde zu spät - das Gebäude kracht in sich zusammen.

Die Verbindung zwischen Sonnbergstraße und Hochstraße ist nicht gesperrt und befahrbar.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren