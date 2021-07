In den vorausgegangenen sechs Terminen wurden die Teilnehmer aus den Freiwilligen Feuerwehren Guntramsdorf, Hennersdorf, Kaltenleutgeben, Maria Enzersdorf, Mödling, Vösendorf und Wiener Neudorf auf die theoretische und praktische Prüfung durch das Ingenieurbüro Krenn & Schwarz sowie durch den Abschnittssachbearbeiter für den Fahrzeug- und Gerätedienst Walter Hejl (FF Mödling) perfekt vorbereitet.

Der Kurs fand meist abends oder am Wochenende statt und wurde von den angehenden Kranführern unentgeltlich in ihrer Freizeit besucht. Dabei konnten erste praktische Erfahrung mit zwei Ladekranen und mit dem, vom Nö. Landesfeuerwehrverband in Mödling stationierten, Kranfahrzeug gesammelt werden.

Aber auch im Lehrsaal waren die Teilnehmer gefordert: Sie mussten nicht nur die Grundlagen der Elektrik, Hydraulik und Mechanik erlernen, sondern sich auch mit dem ArbeitnehmerInnenschutz, diversen Sicherheitsbestimmungen, unterschiedlichen Anschlagmitteln und mit der Unfallverhütung beschäftigen.

Das Bezirksfeuerwehrkommando gratuliert den Teilnehmern und freut sich, 13 neue Kranführer in den Reihen der Feuerwehren zu begrüßen.