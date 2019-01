SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und Landtagsabgeordneter Hannes Weninger glaubt an die Kraft, die in seiner Partei steckt: „Dass in dieser historisch kurzen Zeitspanne aus ausgebeuteten und rechtlosen Arbeitern selbstbewusste Arbeitnehmer mit guten Löhnen wurden, ist heute für viele Menschen genauso eine Selbstverständlichkeit wie Urlaubs- und Pensionsanspruch, Gesundheitsversorgung und Bildung für alle. Nichts davon wurde aber den Arbeitern geschenkt, jede einzelne Errungenschaft musste und muss bis heute von der SPÖ und der Gewerkschaft erkämpft werden“, ruft er deshalb in Erinnerung.

Klarere Positionierung, schärferes Profil

Für die Zukunft der SPÖ wünscht sich Weninger eine klarere Positionierung. „Für einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt es leider genug Populisten auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Dass die SPÖ als etablierte Staatspartei wahrgenommen wird und nicht mehr als kritische Protestbewegung, sollte uns zu denken geben. Um gehört zu werden, muss man halt auch manchmal laut sein und die noble Zurückhaltung hintanstellen“, betont Weninger daher.

Den Spagat zwischen sozialer Unterstützung der Schwächsten in der Gesellschaft und wirtschaftlichen Interessen zu schaffen, sieht Münchendorfs langjähriger SPÖ-Bürgermeister Josef Ehrenberger als essenzielles Thema für seine Partei. „Wirtschaftliche Themenstellungen stehen sozialen Notwendigkeiten gegenüber. Man darf als Politiker nie die soziale Komponente aus den Augen verlieren. In eine Notlage kann man schneller kommen, als man denkt. Die Richtung, in die die Bundesregierung jetzt geht, ist mir zu extrem und Extreme habe ich immer abgelehnt. Wenn nur mehr die Leistung zählt und ständig nach angeblichem Sozialmissbrauch gefahndet wird, dann fehlt etwas in unserer Gesellschaft“, meint Ehrenberger.

Quelle: wahldatenbank.at/Wikipedia.org; Fotos: SPÖ; NÖN-Grafik: Bischof

Dazu komme noch die Oppositionsrolle, in die die SPÖ bis jetzt noch nicht wirklich gefunden hätte. „Hier wünsche ich mir, dass die SPÖ ihre Konturen schärft und ein kantigeres Profil zeigt“, meint Ehrenberger. Achaus Pensionistenobmann Manfred Posch ist seit über 40 Jahren SPÖ-Parteimitglied. Er sagt unverblümt: „Zufrieden bin ich im Moment nicht. In den Medien sind wir nur schwach vertreten, mich stört es, dass wir Fehler der Regierungsparteien nicht verwerten können.“

VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz sei jemand, der vor allem die Jugend anspreche. „So eine Person haben wir im Moment leider nicht“, meint Posch. Auch Streitereien innerhalb der SPÖ würden niemand interessieren. „Die Partei muss vereint auftreten. Nur dann haben wir eine Chance, wieder zu einer bestimmenden Kraft zu werden.“