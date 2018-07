Vor 159 Jahren führte eine verheerende Schlacht in Norditalien zur Gründung des Roten Kreuzes. Daran wird Jahr für Jahr bei einem großen Fackelzug erinnert, den die Bezirksstelle Mödling heuer besucht hat.

Das Rote Kreuz Mödling schickte heuer eine eigene Delegation zu den Gedenkfeierlichkeiten. 15 Freiwillige aus allen Leistungsbereichen reisten zu einem Kurzbesuch zur Bezirksstelle im italienischen Verona und legten den Grundstein für eine Partnerschaft der beiden Bezirksstellen.

"Das ist wirklich toll"

Anschließend ging es weiter nach Solferino: „Es ist unglaublich schön, so viele Menschen, die das Gleiche wollen, zu treffen“, betonte Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter: „Wir glauben an die eine Welt, in der man einander gegenseitig hilft. Wir glauben auch sehr an die Partnerschaft über die Grenzen hinweg.“

Auch der Fackelzug von Solferino nach Castiglione delle Stiviere ging den Beteiligten unter die Haut: „Das ist wirklich toll“, meinte Theo Abart, der das Jugendrotkreuz Mödling vertrat, auch über die applaudierenden Passanten: „Die Leute hier freuen sich, dass es uns gibt. Dabei müssten wir uns freuen, dass es sie gibt. Ohne ihre Hilfe vor 159 Jahren wären nicht nur Tausende Soldaten jämmerlich gestorben, sondern es gäbe das Rote Kreuz heute nicht“.

Die Mödlinger, die die größte österreichische Abordnung in Solferino stellten, denken schon an das 160-jährige Jubiläum: „Nächstes Jahr begeistern wir vielleicht doppelt so viele“, sagte Delegations-Koordinator Jens Lang.