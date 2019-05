Das Unterfangen scheiterte, weil sich das potenzielle Opfer wehrte und den Syrer mit dem Fuß zu Boden beförderte. Der Verdächtige wurde festgenommen und war nach Polizeiangaben vom Dienstag nicht geständig.

Der 17-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er wurde laut Exekutive beim Sturz in Folge des Angriffs auf den 19-Jährigen selbst am Arm verletzt.