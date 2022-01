200 fingierte Leergutrücknahmen: Supermarktmitarbeiter geständig

Rund 200 fingierte Leergutrücknahmen sollen auf das Konto zweier Mitarbeiter eines Supermarktes aus dem Bezirk Mödling gehen. Die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren sollen seit Juli des Vorjahres in einer Filiale in Guntramsdorf Geld veruntreut und sich unrechtmäßig bereichert haben, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Das Duo war geständig und wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Veruntreuung flog durch eine interne Revision auf und wurde bei der Polizei angezeigt. Im Zuge von Ermittlungen der Polizeiinspektion Guntramsdorf wurden den beiden Männern bisher rund 200 Fälle zugeordnet.

