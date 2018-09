Am Montag beginnt wieder der Ernst des Lebens. Ganz besonders fiebern vermutlich 905 Taferlklassler in 47 ersten Klassen dem Schulstart entgegen. Im Vorjahr waren es 917 in 43 Klassen.

Pflichtschuldirektorin Beate Bauer-Wolf – sie war für die Volks- und Mittelschulen in Achau, Biedermannsdorf, Laxenburg, Münchendorf, Guntramsdorf und Gumpoldskirchen zuständig – tritt ihren Ruhestand an, Pflichtschuldirektorin Monika Dornhofer übernimmt vorerst interimistisch auch diese Agenden. Die Nachfolge Bauer-Wolfs ist noch nicht entschieden.

Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer. | Tschank, SPÖ

Im Pflichtschulbereich wird es vier neue Direktorinnen geben: Ulla Belloschitz tritt in der Sonderschule Perchtoldsdorf nunmehr definitiv die Nachfolge der im Jänner verstorbenen Brigitta Zimper an (die NÖN berichteten), Alexandra Feiel übernimmt die Volksschule Guntramsdorf-Rennerstraße.

Mit der Leitung der Volksschule Laxenburg wird Karin Buchegger betraut; auch in der Josef Schöffel-Sonderschule in Mödling gibt es eine personelle Änderung: Karin Wallner ist vorerst interimistisch Direktorin. Alexandra Mayer avanciert in der Bildungsregion V (Industrieviertel) zur FIDS (Fachkraft für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik), wie Dornhofer erklärt.

Mit Montag eröffnet auch die zweite Volksschule in Brunn am Gebirge (Rennweg), die verschränkte (Unterricht am Vor- und Nachmittag) sowie getrennte Betreuung (Vormittag Schule, Nachmittag Hort) anbieten wird. Die Leitung hat Gertrud Mailling, Direktorin der Volksschule Wiener Straße über.

Dornhofer freut sich auf die neuen Herausforderungen, hat für Donnerstag zur Leitertagung geladen und betonte: „Ich verstehe meine Funktion darin, die Schulen individuell zu begleiten.“

Abseits des Pflichtschulwesens steht eine personelle Entscheidung aus: Noch offen ist die Nachfolge von Christine Pasteka an der HLW Biedermannsdorf. Ebendort dürfte sich, wie man hört, eine interne Lösung anbahnen.