Gleich mehrere Top-Platzierungen und den Titel „Speckkaiser“ für den geräucherten Beinschinken sowie die Auszeichnung „goldenes Blunz’nkranzl“ kann der Familienbetrieb der Fleischerei Hausenberger aus Vösendorf für sich verbuchen. Birgit Hausenberger jubelt: „Wir haben auch den 1. Platz für unsere grobe Leberstreichwurst erhalten, den 2. Platz für unsere Appetitwürstel, den 2. Platz für unseren gekochten Beinschinken und den 3. Platz für unseren Kräuterspeck.“

Das Geheimnis des Erfolges: „Unser Bestreben ist es, dass Wurst & Fleisch so schmecken wie früher. Alles, was bei uns produziert wird, geht sofort raus in den Verkauf. Und wenn etwas aus ist, dann müssen die Kunden eben warten, bis die gewünschte Ware wieder produziert worden ist.“

Fotohaus Roschmann Birgit Hausenberger mit Tochter Marie-Sophie und ihrem MannRoman auf der Ab Hof in Wieselburg.

Dafür ist übrigens Christian Hausenberger zuständig.

Das würden immer mehr Menschen schätzen, „auch, weil regional produzierte Lebensmittel einfach gesünder sind“. Für das Osterfest hat Hausenberger einen Tipp parat: „Auf Vorbestellung gibt es bei uns den Beinschinken auch in Brotteig gebacken als traditionelle Osterspeise.“

Mit einem anderen Produkt sehr erfolgreich ist Landwirt Martin Pillitsch aus Achau. Mit seinem Kürbiskernöl holte er jetzt Platz 2. Mittlerweile ist es 20 Jahre her, dass sich Pillitsch auf den Anbau von Speise- und Ölkürbissen spezialisiert hat. „Bevor wir mit dem Anbau von Speisekürbissen begonnen haben, haben wir mit der Mastschweinhaltung aufgehört. Damals ging ich noch in die Fachschule, da ist mir auch die Idee zum Kürbisanbau gekommen.“

Fotohaus Roschmann Imker Holger Fischer kehrte hoch dekoriert von Wieselburg zurück.

2001 baute Pillitsch das erste Mal Ölkürbisse an, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. „Wir machen vom Anbau bis zur Ernte alles selber. Nur gepresst werden die Kerne nicht bei uns, das wäre zu aufwendig“, berichtet Pillitsch. Dafür lagert er die Kerne selbst ein und lässt sie trockenen, damit „sie alle drei Monate frisch gepresst werden können“.

Verkauft werden das Öl und andere Spezialitäten ab Hof, am Achauer Wochenmarkt und in Mödling am „Regional & Kostbar Markt“.

Auch Wolfgang Happel aus Münchendorf baut seit zehn Jahren erfolgreich Ölkürbisse an. Pressen lässt er die Kerne in der Steiermark, in die Flasche füllt er das dunkle Öl selbst. Dass es auch hier im Bezirk selbst gemachtes Kürbiskernöl gibt, spreche sich langsam herum. „Die Konsumenten realisieren schön langsam, dass sie für ein gutes Kürbiskernöl nicht in die Steiermark fahren müssen.“ Dazu reicht ein Besuch in Happels Verkaufsshop in Münchendorf.

Auch Honig gehört zu den Gewinnern

Seitdem er in der Pension ist, hat sich Holger Fischer aus Brunn am Gebirge der Imkerei verschrieben. Er erzählt: „Bei meinem Pensionsantritt hat mir mein damaliger Chef drei Bienenvölker geschenkt. Mittlerweile betreue ich 30.“

Goldmedaillen erhielt Fischer, der mittlerweile die Facharbeiterprüfung absolviert hat und die Imkerschule in Wien besuchte, für seinen Waldhonig, den Blütenhonig und den Cremehonig mit Haselnüssen. Den Honig kann man bei ihm nach telefonischer Voranmeldung persönlich beziehen.