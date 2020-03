Noch gibt es im Bezirk Mödling keine Verdachtsfälle, das kann sich aber stündlich ändern.

Peter Klar ist nicht nur Bürgermeister, MFL, in Laab im Walde, sondern auch Allgemeinmediziner in Breitenfurt und Arzt in der Intensivstation im Klinikum St. Pölten. „Desinfektionsmittel, die im Handel erhältlich sind, töten nicht alle die gleichen Viren ab. Außerdem brauchen sie eine bestimmte Einwirkzeit. Ordentliches Händewaschen macht daher mehr Sinn“, merkt Klar an.

„Wer glaubt, sich angesteckt zu haben, der ruft zuerst die Notfallnummer an und geht nicht zum Arzt.“ Peter Klar, Mediziner Laab im Walde

Veranstaltungen oder Menschenmassen zu vermeiden mache derzeit allerdings „durchaus Sinn. Aber ich halte es für übertrieben, sich komplett zurückzuziehen“. Er appelliert: „Wer glaubt, sich angesteckt zu haben, der ruft zuerst die Notfallnummer an und geht nicht zum Arzt.“ „Als Notfallsanitäter wird man derzeit natürlich immer wieder mit der Frage nach dem Coronavirus konfrontiert“, erzählt Siegfried Weinert aus Wiener Neudorf. Die Verunsicherung sei „sehr groß. Panik, Hysterie und Weltuntergangsstimmung sind sicherlich nicht angebracht“. Er verweise in Gesprächen immer auf die Webseite der niederösterreichischen Rettungsleitstelle „Notruf Niederösterreich“ telefonisch unter 1450 erreichbar.

Bezirksärztesprecher, Allgemeinmediziner Peter Fuhrich aus Biedermannsdorf, geht davon aus, „dass wir uns an das Virus gewöhnen werden müssen. Es wird wo werden wie ein Schnupfenvirus“, es werde aber schon mit Hochdruck an einem Impfstoff gearbeitet. Gefährdet seien Menschen, die Immun-Supressiva nehmen, Kinder und ältere Personen. „Ihnen ist anzuraten, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten und größere Menschenansammlungen zu meiden. Ich empfehle auch eine herkömmliche Grippeimpfung“, sagt Fuhrich.

Allgemeinmedizinerin Caroline Pohl aus Perchtoldsdorf hat ihr „Team bezüglich der notwendigen Verhaltensmaßnahmen geschult, die Ordination ist mit ausreichend Desinfektionsmittel sowie mit Schutzmasken ausgestattet“. Panik bei den Patienten kann Pohl aber noch nicht erkennen, „sie machen sich eher Sorgen.“

Lungenfacharzt Christoph Wildner aus Mödling hat auch bereits die vorgeschriebenen Maßnahmen getroffen. „Schon bevor man meine Ordination betritt, hängt ein Plakat, das sowohl die Symptome als auch die Länder aufzählt, in welchen das Coronavirus aufgetreten ist. Hat sich der Patient in einem dieser Länder aufgehalten, beziehungsweise weist er die Symptome auf, so wird er ebenfalls auf diesem Plakat hingewiesen, die Ordination nicht zu betreten.“

Patienten mit Husten werden mit einer Atemschutzmaske ausgestattet. Tipps für den Alltag hat der Lungenfacharzt natürlich auch: „Auf das Händeschütteln sollte man in nächster Zeit verzichten. Ich kann auch kleine Sprayflaschen mit Desinfektionsmittel für die Handtasche sehr empfehlen.“ Ansturm herrscht derzeit in der Mödlinger Salvator Apotheke. „Besonders hohe Nachfrage besteht nach Desinfektionsmitteln“, sagt Verena Halbhuber.

Robert Hauser von der Amandus-Apotheke in Vösendorf bestätigt: „Wir haben beunruhigte Kunden. Man sollte die derzeitige Situation jedoch nicht so dramatisch sehen“. Auf Ebene der Behörden befinde sich der eingerichtete Sanitätsstab der Gesundheitsabteilung des Landes NÖ in ständigem Austausch mit den Bezirkshauptmannschaften, heißt es seitens der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ.

In der Bildungsdirektion stehe man in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden und dem Bildungsministerium. Derzeit gebe es aber keinen Grund, Schulskikurse oder ähnliche Veranstaltungen abzusagen.