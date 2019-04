Plus 3 Prozent – die „Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) – liegt auch in den Mödlinger Bezirkssprengeln klar vorn. „Ein sensationelles Ergebnis“, strahlt Markus Wagner, Regionalsekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB): „Das zeigt, wie gut die Arbeit insbesondere in Mödling angenommen wurde. Es gibt sehr wohl einen Unterschied zwischen Partei- und Gewerkschaftspolitik.“

Auch Patrick Slacik aus Guntramsdorf, Landessekretär der PROGE-Gewerkschaft und FSG-Kammerrat, sieht „unsere gute Arbeit bestätigt: Der Tag nach der Wahl ist für uns der erste Tag vor der Wahl.“ Slacik geht davon aus, dass „die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Arbeitnehmer den Wahlausgang ebenfalls beeinflusst haben. Wir werden weiterhin als Gewerkschaft und Arbeiterkammer stark gegen diese Maßnahmen auftreten.“

"Die Regierung rückt das Soziale in den Hintergrund"

Dieser Meinung schließt sich sein Kollege, FSG-Kammerrat Gerhard Seban aus Hennersdorf, an: „Die Regierung rückt das Soziale in den Hintergrund. Man muss individuell auf den Menschen zugehen, um seine Bedürfnisse abzudecken.“

Aus dem Bezirk werden Peter Stattmann, Manfred Prokop, Maria Altmann-Haspl und Gerhard Seban erneut ein Kammerrat-Mandat innehaben.

Enttäuscht über das Ergebnis – nur noch 15,6 Prozent (-2 Prozent) im Bezirk Mödling und die geringe Wahlbeteiligung (45,1 Prozent) zeigt sich FCG-Kammerrat Werner Pannagl aus Perchtoldsdorf. „Wir waren im Ort sehr aktiv und haben trotzdem nur 1.280 Stimmen erlangen können. Es ist schade, dass so viele Arbeitnehmer ihr Stimmrecht nicht wahrnehmen.“ Pannagl wird dem Landesgremium der Arbeiterkammer NÖ dennoch weiterhin als Kammerrat angehören. Ebenso wie Peter Maschat.

Jubel auch bei Grünen und den Freiheitlichen

Sehr zufrieden hingegen zeigen sich die Vertreter der „AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen“, wie Christian Apl, Bezirkssprecher der Grünen, berichten kann: „Wir freuen uns, dass wir unsere 4,1 Prozent und unsere drei Mandate halten können.“

Auch FP-Bezirksparteiobmann Christian Höbart jubelt: „Wir haben einen historischen Höchststand an Mandaten erreicht. Wir sind im zweistelligen Bereich, konnten zulegen und damit ist alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“