Am 2. Juli wurde der Wettkampf offiziell eröffnet: Egal ob man gerne wandert, läuft oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, bei der Niederösterreich Challenge zählt jede Minute Bewegung in der freien Natur.

Die Maria Enzersdorfer Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck (ÖVP), ist motiviert: „Mit zahlreichen Sportvereinen und den besten Möglichkeiten zur Bewegung direkt vor der Haustür bzw. in unmittelbarer Nähe hat unser Bezirk eine lange Sport-Tradition. Nun wollen wir auch bei der NÖ Challenge ganz vorne mitmischen.“

"Heuer werden wir gewinnen"

Einzige Voraussetzung dafür ist, die Runtastic-App herunterzuladen und sich auf www.noe-challenge.at zum Wettbewerb anmelden. Dann geht es los: Jede sportliche Minute wird von der App dokumentiert und auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gutgeschrieben. Zeidler-Beck weiß: „Im Bezirk Mödling haben sich viele Sportbegeisterte die App bereits heruntergeladen. Uns freut es natürlich umso mehr, wenn die Gemeinden die sportlichen Bemühungen ihrer Bürgerinnen und Bürger unterstützen.“

2017 fand die Aktion erstmalig statt, damals landeten fünf Gemeinden aus dem Bezirk unter den Top 10 Gemeinden Niederösterreichs. Biedermannsdorf belegte Platz 7 in der Kategorie 2.500 bis 5.000 Einwohner. Besonders gut schnitt Vösendorf in der Kategorie 5.000 bis 10.000 Einwohner ab und errang Platz 2, Maria Enzersdorf landete in der gleichen Kategorie auf Platz 8.

Der sportbegeisterte Gemeinderat Hannes Koza, ÖVP, in Vösendorf für die Aktion verantwortlich, hat auch eine Erklärung dafür: „Ich versuche, die Menschen persönlich und über eine eigene Facebook-Gruppe zu motivieren. Wir haben auch eine eigene Radfahrgruppe gegründet, die Konkurrenz untereinander wirkt noch einmal als Motivationsschub.“ Bescheiden ist Koza nicht: „Heuer werden wir gewinnen“, gibt sich der Gemeinderat siegessicher.